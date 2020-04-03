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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как выбрать коагулянт для бассейна

19:46 02.04.2020 |

Пресс-релизы

Даже при наличии мощной фильтрационной системы со временем вода в бассейне мутнеет от микроскопических загрязняющих частиц. Размеры мусора могут быть настолько малы, что фильтры не смогут уловить и задержать его. Для защиты водоема от мутности и опасных бактерий используют специализированные препараты - коагулянты.

Как работает коагулянт для бассейна? 

Попадая в воду, средство объединяет в крупные хлопья мельчайшие частицы грязи, включая органику и тяжелые металлы. Это позволяет фильтрам и водяным пылесосам без труда удалить мусор из чаши. Использование коагулянтов также усиливает действие дезинфектантов, и купание становится безопасным. Данная чистка подходит для водоемов любого типа, и не имеет привязки к виду используемых фильтров.

Правильный выбор коагулянта для домашнего бассейна 

Активные вещества, используемые для связи загрязняющих частиц, могут быть органическими или неорганическими. В ходе их производства применяют хлориды либо полимерные сульфаты таких металлов: магния, алюминия, титана и железа. Список компонентов, входящих в состав коагулянта, можно найти на упаковке средства. 

Органические препараты включают в состав гидроксохлорид алюминия. Реагент имеет следующие преимущества:

●     для очищения водоема требуется меньшее количество средства, нежели при использовании неорганических аналогов;

●  коагулянт для бассейна легко растворяется в воде, и не нуждается в длительном перемешивании;

●     воду можно менять реже благодаря низкому остаточному содержанию в ней Al и солей;

●     крупные хлопья из загрязнений образуются быстро, поэтому процесс очищения занимает меньше времени;

●     даже если температура окружающей среды низкая, эффективность очистки водоема не снижается;

●     после попадания в почву, реагент не приводит к проблемам с экологией. 

Используя гидроксохлорид алюминия, нет нужды в применении каких-либо средств защиты, кроме респиратора и перчаток.

Неорганические коагулянты создаются на основе сульфатов железа либо алюминия, и диоксида титана. Сернокислый алюминий легко растворяется в воде, однако, требуется предварительное измерение уровня ее водородного показателя. PH должен быть нейтральным, в противном случае препарат будет хуже работать. Низкая температура воздуха также оказывает негативное воздействие на процесс очищения, поэтому сульфат алюминия не рекомендуется применять весной и осенью. Кроме того, этот коагулянт приводит к изменению pH водоема, высвобождению солей и алюминия. 

Сульфат железа хорошо справляется с повышенным содержанием тяжелых металлов, нейтрализует неприятные запахи. Также он эффективен против маслянистых загрязняющих частиц. После взаимодействия с водой повышается содержание солей в ней, что требует коррекции уровня pH. 

Диоксид титана очищает водоем не только от мусора, но и справляется с патогенными бактериями в нем. Кроме того, данный реагент имеет самое короткое время отстаивания. К недостаткам относят высокую цену коагулянта.

Форма выпуска препарата для очистки бассейна может отличаться:


●     жидкие препараты уже разбавлены водой, поэтому процесс очищения пройдет быстрее, но цена на них выше;

●     порошок, как и гранулы, нуждается в предварительном растворении, но стоит дешевле и имеет малый расход;

●     картриджи с реагентом можно сразу установить в фильтр, что упрощает процедуру. 

Как пользоваться коагулянтами для бассейна? 

Перед тем, как приступить к очищению, вода в чаше проверяется на водородный показатель. Для этого используют тест-полоски либо специальное устройство. В случае обнаружения отклонений от нормы, применяется химия для повышения либо снижения уровня pH. 

Затем, начинается дезинфекция водоема. Чаще всего используют хлорсодержащие препараты. После обеззараживания, подготавливается раствор с коагулянтом: дозировка рассчитывается на основании рекомендаций производителя средства. Система фильтрации бассейна отключается, и жидкость равномерно распределяют по периметру чаши. 

Когда пройдет около 12 часов с момента введения коагулянта, дно и стенки тщательно освобождаются от выпавших хлопьев. Для этой цели лучше всего подойдет специальный пылесос, но можно воспользоваться скиммерами. Включается система фильтрации воды.

Если Вы купили коагулянт для домашнего бассейна, но нужный результат не был достигнут, рекомендуется увеличить дозу средства. При отсутствии изменений воду из чаши лучше полностью слить, чтобы не рисковать здоровьем. Чтобы быть уверенным в эффективности препарата выбирайте проверенные бренды, например, AquaDoctor. А во время изучения состава, посмотрите на процент содержания активного вещества. Чем он выше - тем медленнее будет расходоваться препарат, и тем лучше он будет работать.
 

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