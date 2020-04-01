Выгодно ли брать в прокат авто в сегодняшних условиях?

В марте 2020 года, когда из-за карантина перед всеми киевлянами возник ряд сложных задач, связанных с передвижением по городу, единственным «светом в конце тоннеля» видится аренда авто. По сути, что такое прокат машин? Это временное пользование автомобилем на правах собственника. Оформив аренду, вы становитесь абсолютно свободным в плане перемещения: компании не нужно отчитываться, по каким маршрутам вы будете ездить или рассказывать, сколько километров планируете преодолеть. Подписав договор на нужное количество суток, можно смело садиться за руль и отправляться по своим делам.

Актуальный вопрос стоит в выборе компании по прокату автомобилей: кто-то требует огромные суммы залога, у кого-то устаревший и изношенный автопарк, а где-то явно завышены цены на свои услуги. В сегодняшних реалиях, когда вся столица на карантине, аренда машины станет наиболее выгодным решением даже для заядлых автомобилистов-собственников. И оперативно прийти на помощь, предлагая самый доступный прокат авто в Киеве, может tnd.com.ua.

Почему прокат авто - это выгодное решение в период карантина?

Подумайте сами. На дорогах Киева сейчас хаос и неразбериха - выехало много неопытных водителей, которые раньше редко пользовались своими машинами, а еще почти по всем популярным маршрутам наблюдаются многочасовые заторы из-за дополнительных медицинских и полицейских проверок. Сейчас свой автомобиль лучше поберечь, оставив его на хорошо охраняемом паркинге. Лучше взять напрокат машину в Киеве в T&D car rental всего от $18 в сутки, и не думать на весь период карантина о таких вопросах, как:

Закрытие многих СТО и сложности с поставкой импортных запчастей.

Скачки курса доллара и колебания цен на автозапчасти, масло, резину.

Поиски компаний с предоставлением услуг страхования в режиме онлайн.

Безопасность машины.

Необходимость регулярной дезинфекции салона в борьбе против распространения вируса COVID-19.

Арендованное авто: какой класс машины можно взять напрокат?

В компании T&D car rental настолько обширный каталог моделей авто, что вы сможете взять на прокат именно ту машину, какую хотите. С залогом и даже без залога (при соответствии определенным условиям) в T&D реально арендовать авто:

Эконом-, бизнес-, средне- или премиум-класса;

Внедорожник;

Микроавтобус.

Даже в период карантина, когда многие компании временно закрылись, мы работаем, разрабатывая для вас лучшие условия обслуживания. Поверьте, именно сейчас самое подходящее время, чтобы выбрать для себя престижный автомобиль по «антикарантинной» цене!