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ПриватБанк запустил услугу купли-продажи ОВГЗ онлайн
11:58 20.03.2020 |
20 марта 2020 года ПриватБанк расширил для своих клиентов перечень услуг с ценными бумагами, предоставив возможность покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме online в веб версии Приват24.
Теперь клиентам не нужно посещать отделение Банка, а оформление сделки занимает минимум времени. В разделе "Услуги" меню "Ценные бумаги" необходимо просто выбрать ОВГЗ, которые соответствуют вашим инвестиционным потребностям, заполнить необходимые параметры, и подписать с помощью ЭЦП/КЭП сформированные документы об открытии счета в ценных бумагах и приобретение ОВГЗ.
Кроме того, в Приват24 у клиентов есть возможность видеть в режиме online текущие котировки ПриватБанка на продажу ОВГЗ, их основные параметрами выпусков, получать информацию о котировок ОВГЗ на фондовой бирже, видеть остатки приобретенных ими ОВГЗ, просматривать операции с ОВГЗ (выписки) за выбранный период времени и контролировать свой портфель в ценных бумагах, в т.ч. поступления купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ.
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