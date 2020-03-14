



Практично усі країни для отримання дозволу на виїзд до них вимагають пред'явлення довідки про несудимість або є довідки про відсутність судимості фізичної особи на момент її виїзду за кордон.

Бюро перекладів Дружба Народів надає допомогу в отриманні даної довідки для громадян іноземних держав, а також громадян України.

За територіальною дією довідка про несудимість може бути двох типів:

довідка, яка має силу тільки на території України та призначена для надання до організації та установ України;

довідка, призначена для надання до організацій та установ, які знаходяться на території іншої країни.

Основні відмінності між цими двома довідками надані у наступній таблиці:



для України для інших держав Вид довідки: довідка видається на бланку, на якому відсутня голограма довідка видається на бланку, на якому обов'язково присутня голограма Довідка про несудимість робиться : для громадян України

для громадян інших країн тільки для громадян України Довідка потрібна у випадках : оформлення / поновлення паспортних документів оформлення / подовження свідоцтва на проживання в даній країні оформлення на роботу з вибухонебезпечними речовинами оформлення дозволу на носіння зброї оформлення ліцензії для роботи з наркотичними та психотропними речовинами, прекурсорами оформлення будь-якої візи для виїзду за кордон працевлаштування за кордоном подання до установ інших країн встановлення опіки, усиновлення, створення прийомної сім'ї / дитячого будинку сімейного типу пред'явлення довідки у банківських / кредитних установах Документи, які потрібно надати для оформлення довідки : для громадян України - копії заповнених сторінок паспорта громадянина України для громадян інших країн - копія першої сторінки закордонного паспорта . Обов'язковим є зазначення отримання цієї довідки. для громадян України - копії заповнених сторінок паспорта. Необхідно вказати причину отримання цієї довідки. Звичайний термін оформлення довідки : 3-4 робочих дні. Можливе термінове оформлення. 3-4 робочих дні. Можливе термінове оформлення. Термін дії довідки : 90 днів з дня видачі 30 днів з дня видачі

Пакет документів, який подається на отримання довідки про несудимість, для іноземних громадян та громадян України різний. Наприклад, для оформлення довідки для громадян України необхідно надати копії тільки тих сторінок діючого пасорту, на яких є записи. у той же час іноземці, нерезиденти України, повинні надати копії усіх сторінок діючого паспорту.

Що потрібно для оформлення довідки про несудимість:

Для усіх, хто подає заяву, - вказати справжні та усі попередні особисті дані, зокрема прізвище, ім'я та по-батькові, якщо вони були змінені.

Іноземні громадяни повинні надати правильній варіант написання їх прізвища та імені українською мовою.

Для усіх, хто подає заяву, - вказати місце народження та місце проживання на сьогоднішній день.

Заява на отримання довідки оформлюється тільки українською мовою.

Усі документи, які надається для оформлення довідки про несудимість, можуть бути відправлені будь-яким зручним для громадянина способом - звичайною пошто чи навіть електронною.

Бюро перекладів Дружба Народів надає широкий спектр послуг з оформлення довідок про несудимість без участі отримувача:

отримання довідки про несудимість для громадян іноземних держав, а також для громадян України;

отримання довідки для фізичних осіб, які не проживають у місті Києві;

переклад довідки (ми пропонуємо переклад більш ніж на 40 мов світу);

нотаріальне засвідчення перекладу довідки про несудимість;

отримання дублікату даної довідки.

Якщо наш замовник не може особисто забрати отримані документи, ми можемо надіслати їх йому зручним для нього способом не тільки у межах України, але також й за кордон.