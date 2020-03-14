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Довідка про несудимість
14:56 13.03.2020 |
Практично усі країни для отримання дозволу на виїзд до них вимагають пред'явлення довідки про несудимість або є довідки про відсутність судимості фізичної особи на момент її виїзду за кордон.
Бюро перекладів Дружба Народів надає допомогу в отриманні даної довідки для громадян іноземних держав, а також громадян України.
За територіальною дією довідка про несудимість може бути двох типів:
- довідка, яка має силу тільки на території України та призначена для надання до організації та установ України;
- довідка, призначена для надання до організацій та установ, які знаходяться на території іншої країни.
Основні відмінності між цими двома довідками надані у наступній таблиці:
|для України
|для інших держав
|Вид довідки:
|довідка видається на бланку, на якому відсутня голограма
|довідка видається на бланку, на якому обов'язково присутня голограма
|Довідка про несудимість робиться :
|
|тільки для громадян України
|Довідка потрібна у випадках :
|Документи, які потрібно надати для оформлення довідки :
|для громадян України - копії заповнених сторінок паспорта. Необхідно вказати причину отримання цієї довідки.
|Звичайний термін оформлення довідки :
|3-4 робочих дні. Можливе термінове оформлення.
|3-4 робочих дні. Можливе термінове оформлення.
|Термін дії довідки :
|90 днів з дня видачі
|30 днів з дня видачі
Пакет документів, який подається на отримання довідки про несудимість, для іноземних громадян та громадян України різний. Наприклад, для оформлення довідки для громадян України необхідно надати копії тільки тих сторінок діючого пасорту, на яких є записи. у той же час іноземці, нерезиденти України, повинні надати копії усіх сторінок діючого паспорту.
Що потрібно для оформлення довідки про несудимість:
Заява на отримання довідки оформлюється тільки українською мовою.
Усі документи, які надається для оформлення довідки про несудимість, можуть бути відправлені будь-яким зручним для громадянина способом - звичайною пошто чи навіть електронною.
Бюро перекладів Дружба Народів надає широкий спектр послуг з оформлення довідок про несудимість без участі отримувача:
Якщо наш замовник не може особисто забрати отримані документи, ми можемо надіслати їх йому зручним для нього способом не тільки у межах України, але також й за кордон.
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