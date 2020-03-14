Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Довідка про несудимість

14:56 13.03.2020 |

Пресс-релизы

 


Практично усі країни для отримання дозволу на виїзд до них вимагають пред'явлення довідки про несудимість або є довідки про відсутність судимості фізичної особи на момент її виїзду за кордон.

Бюро перекладів Дружба Народів надає допомогу в отриманні даної довідки для громадян іноземних держав, а також громадян України.

За територіальною дією довідка про несудимість може бути двох типів:

  • довідка, яка має силу тільки на території України та призначена для надання до організації та установ України;
  • довідка, призначена для надання до організацій та установ, які знаходяться на території іншої країни.

Основні відмінності між цими двома довідками надані у наступній таблиці:


для України для інших держав
Вид довідки: довідка видається на бланку, на якому відсутня голограма довідка видається на бланку, на якому обов'язково присутня голограма
Довідка про несудимість робиться :
  • для громадян України
  • для громадян інших країн
тільки для громадян України  
Довідка потрібна у випадках :
  • оформлення / поновлення паспортних документів
  • оформлення / подовження свідоцтва на проживання в даній країні
  • оформлення на роботу з вибухонебезпечними речовинами
  • оформлення дозволу на носіння зброї
  • оформлення ліцензії для роботи з наркотичними та психотропними речовинами, прекурсорами
  • оформлення будь-якої візи для виїзду за кордон
  • працевлаштування за кордоном
  • подання до установ інших країн
  • встановлення опіки, усиновлення, створення прийомної сім'ї / дитячого будинку сімейного типу
  • пред'явлення довідки у банківських / кредитних установах
    • Документи, які потрібно надати для оформлення довідки :
  • для громадян України - копії заповнених сторінок паспорта громадянина України
  • для громадян інших країн - копія першої сторінки закордонного паспорта .
    • Обов'язковим є зазначення отримання цієї довідки.     		для громадян України - копії заповнених сторінок паспорта. Необхідно вказати причину отримання цієї довідки.
    Звичайний термін оформлення довідки : 3-4 робочих дні. Можливе термінове оформлення. 3-4 робочих дні. Можливе термінове оформлення.
    Термін дії довідки : 90 днів з дня видачі 30 днів з дня видачі

    Пакет документів, який подається на отримання довідки про несудимість, для іноземних громадян та громадян України різний. Наприклад, для оформлення довідки для громадян України необхідно надати копії тільки тих сторінок діючого пасорту, на яких є записи. у той же час іноземці, нерезиденти України, повинні надати копії усіх сторінок діючого паспорту.

    Що потрібно для оформлення довідки про несудимість:

  • Для усіх, хто подає заяву, - вказати справжні та усі попередні особисті дані, зокрема прізвище, ім'я та по-батькові, якщо вони були змінені.
  • Іноземні громадяни повинні надати правильній варіант написання їх прізвища та імені українською мовою.
  • Для усіх, хто подає заяву, - вказати місце народження та місце проживання на сьогоднішній день.

    • Заява на отримання довідки оформлюється тільки українською мовою.

    Усі документи, які надається для оформлення довідки про несудимість, можуть бути відправлені будь-яким зручним для громадянина способом - звичайною пошто чи навіть електронною.

    Бюро перекладів Дружба Народів надає широкий спектр послуг з оформлення довідок про несудимість без участі отримувача:

  • отримання довідки про несудимість для громадян іноземних держав, а також для громадян України;
  • отримання довідки для фізичних осіб, які не проживають у місті Києві;
  • переклад довідки (ми пропонуємо переклад більш ніж на 40 мов світу);
  • нотаріальне засвідчення перекладу довідки про несудимість;
  • отримання дублікату даної довідки.

    • Якщо наш замовник не може особисто забрати отримані документи, ми можемо надіслати їх йому зручним для нього способом не тільки у межах України, але також й за кордон.

     

    ПО РУБРИКАМ

    13.03 Депозитные ставки для физлиц 13.03.20

    13.03 Экс-коллега Дурова: TON не готова к запуску, а Павел не рад, что в это ввязался

    13.03 Банки в феврале подняли кредитные ставки для населения

    13.03 Нацбанк определил перечень важнейших платежных систем

    13.03 Объем небанковского кредитования в 2019г превысил 100 млрд грн.

    13.03 НБУ продал на аукционе $63,7 млн по 26,0315 грн/$1

    13.03 «ПриватБанк» потребовал от «Привата» вернуть 247 АЗС

    13.03 Справочный курс гривны 13 марта понижен на 25,82 коп до уровня 26,0668 грн/$1

    13.03 Выплаты акционерам по squeeze-out с 2017 года достигли почти 1 млрд грн – НКЦБФР

    13.03 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.03.20

    13.03 Биржи АТР 13 марта закрылись в основном снижением в пределах 6% вслед за спадом в США и Европе

    13.03 Остаток средств на корсчетах банков 13.03.20

    13.03 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 12.03.20

    13.03 Доходность евробондов Украины за «черный четверг» подскочила до 8-11%, ВВП-варранты подешевели почти на 20%

    13.03 Объем венчурных инвестиций в криптоиндустрию упал на 40%

    • дальше…

    13.03 Коронавирус: как Брюссель намерен смягчить негативные последствия для экономики ЕС

    13.03 Fitch: России придется сильно снизить цены на нефть, чтобы не проиграть рынок Европы Эр-Рияду

    13.03 Южная Корея запретила короткие продажи акций на 6 месяцев из-за коронавируса

    13.03 Нидерланды вводят лимит скорости на автобанах 100 километров в час

    12.03 Саудовская Аравия предложила Европе нефть по $25 за баррель - Bloomberg

    12.03 Олимпийский огонь для Токио зажгли без зрителей

    12.03 Дочь и внука Назарбаева связали с необоснованным богатством в Лондоне. Оно арестовано

    12.03 Инвесторы вывели $41,7 млрд с развивающихся рынков из-за вспышки коронавируса

    12.03 Конгресс США ограничил военные полномочия Дональда Трампа

    12.03 Трамп запретил въезд в США из Европы из-за коронавируса

    11.03 ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

    11.03 Олимпиаду в Токио могут перенести из-за вспышки коронавируса

    11.03 Проблемы с 737 Max обойдутся Boeing по меньшей мере в $18,7 млрд

    11.03 Греция полностью откажется от угля к 2023 году

    11.03 Праймериз демократов в США: Байден не оставил Сандерсу шансов

    • дальше…

    13.03 Столичный скоростной трамвай продлят до центра

    13.03 Забрали землю у России и «запустили» 4G-Интернет в метро: Что назаседал Киевсовет

    12.03 В Киеве и области запускают систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПД

    11.03 В Киеве объяснили ограничительные меры из-за коронавируса

    11.03 В Украине объявлен общенациональный карантин

    06.03 Водителей ждут «письма счастья»: в Украине снова заработают автоматические фиксаторы скорости

    06.03 В этом году планируют завершить строительство первой бетонной дороги в Украине

    05.03 На первой станции киевского метро запустили 4G

    04.03 Украина остается «частично свободной» страной в рейтинге Freedom House

    04.03 Средняя цены на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2020 года составила 27 977 грн

    04.03 В феврале средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 35610 грн

    04.03 Кабмин хочет продать целый квартал в центре Киева - Дубилет

    03.03 В Киеве начали выпускать студенческий е-билет

    03.03 Украина будет выдавать «золотые визы» за инвестиции от $100 тысяч

    27.02 В приложении Kyiv Smart City появилась услуга возвращения эвакуированного авто

    • дальше…

    13.03 Демарш «слуг» против Ермака. Кто и почему не хочет прямых переговоров с ОРДЛО

    13.03 Навстречу Путину. Почему Ермак либо лжет об ОРДЛО, либо не понимает, что это такое

    13.03 Переговоры с ОРДЛО и коронавирус. Когда Зеленский поедет к Путину за парочкой миллиардов

    13.03 Операция «дефолт»: Зачем Коломойскому с Портновым «побег» Порошенко

    13.03 Обострение на Донбассе: Как россияне используют чеченскую тактику против ВСУ

    13.03 Судейское возмездие. Чем обернется Зеленскому антиконституционная судебная реформа

    13.03 Зеленский утвердил состав Национального инвестиционного совета

    12.03 Порошенко и обвал гривны: Как Коломойский толкает Зеленского к дефолту

    12.03 Вода в Крым и другие подарки Путину. Как Зеленский укрепит дружбу с Москвой при помощи референдумов

    12.03 «Гибридный идиот»: Что общего между избиением Сивохо и капитуляцией Украины

    12.03 Спецслужба с местным колоритом: Почему в ЕС забракуют закон Зеленского об СБУ

    12.03 Под покровом коронавируса, или Обходной маневр Козака на Донбассе

    12.03 Кононавирусная политика: Почему Кернес пошел против кабмина Шмыгаля

    12.03 Язык за мир. Когда «слуги» вновь сольются в едином порыве с ОПЗЖ

    12.03 Вакарчук решил уйти: Как «Голос» спасается от политической смерти

    • дальше…

    13.03 Экс-коллега Дурова: TON не готова к запуску, а Павел не рад, что в это ввязался

    13.03 Bugatti показала «самый спортивный» Chiron

    13.03 Koenigsegg создал 1727-сильный семейный мегакар с трехцилиндровым мотором

    13.03 Стартап Magic Leap, собравший более 2 млрд долларов на создание устройства дополненной реальности, продается

    13.03 Коронавирус: для кого он особенно опасен и почему?

    12.03 Nubia Red Magic 5G получил 144-герцевый экран, 240-герцевый сенсор и 300-герцевые триггеры

    12.03 Toyota, Kia и Hyundai научились взламывать за несколько секунд

    12.03 Volkswagen раскрыл подробности об электрокроссовере ID.4

    12.03 Евросоюз принял «право на ремонт». Новые требования кардинально изменят дизайн смартфонов, планшетов и компьютеров

    11.03 Вьетнамская группировка годами атаковала других киберпреступников

    11.03 Компании по всему миру начали борьбу с ботнетом Necurs

    11.03 Android — самая небезопасная программная платформа 2019 года

    11.03 Британские компании вложат 12 млрд фунтов для перехода на электромобили

    11.03 Samsung изобрела полностью твердотельный аккумулятор с хорошими перспективами

    11.03 Mercedes-Benz G-класса начали превращать в электромобиль

    • дальше…

    10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

    07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

    12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

    26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

    05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

    29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

    23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

    18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

    20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

    10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

    22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

    26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

    21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

    30.05 Как правильно завести служебный роман

    24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

    • дальше…

    теги

    Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

    ТОП-НОВОСТИ

    ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
     

    Это интересно