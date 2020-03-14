С чем связан успех производителей из КНР на украинском ножевом рынке

Китайские ножевые бренды в борьбе за мировое признание.

Рынок складных ножей довольно-таки специфичен. С одной стороны, бытовой режущий инструмент является товаром постоянного спроса. Люди тысячелетиями пользовались и продолжают пользоваться ножами в обиходе и во время досуга.

С другой стороны, известные западные (в основном, конечно, американские) производители достигли такого уровня в формировании спроса и стимулирования сбыта своей продукции, что речь идёт о фактическом создании особой "ножеманской" субкультуры, отличающейся не только своим стилем потребления, но и определённым набором собственных норм, представлений и даже авторитетов.

Специализированные журналы и сайты безостановочно работают на формирование необходимой системы ценностей в своих потребительских группах.

Такие торговые марки как Victorinox, Opinel, Buck Knives, Cold Steel, Spyderco на данный момент являются мощными, всемирно известными брендами, обладающими в глазах тщательно сформированной субкультуры ножеманов значительным авторитетом. Это позволяет указанным брендам поддерживать стабильный спрос на широкий спектр своих изделий, включая и дорогостоящие товары специального ассортимента.

Пожалуй, не сложно догадаться, каких немалых регулярных вложений и усилий требует формирование и поддержание спроса на таком специфическом рынке.

Тем не менее, рынок сформирован, сегментирован и распределён.

Был.

До недавних пор.

Не так давно страницы изданий и сайтов околоножевой тематики буквально наполнились рекламными статьями, знакомящими потребителя с новыми ножевыми брендами из КНР. Что интересно, данные торговые марки даже не пытаются скрыть своё «восточное» происхождение.

Основной посыл рекламных сообщений заключается в следующем: "Время, когда слова «товары из Китая» были синонимом низкокачественной подделки, давно прошло. Нынешние производители из КНР многому научились у своих западных партнёров и теперь мало чем им уступают. Опыт, накопленный китайскими фирмами велик. Их производственные линии оснащены самым современным оборудованием. Выпускаемые ими изделия сравнялись с западными по качеству, но при этом отличаются от них более привлекательной ценой."

Несмотря на то, что многое из того, что происходит в пределах Китая, является довольно-таки закрытой информацией, известно, что некоторые из этих новых торговых марок, базируются на производственных мощностях, существующих в действительности уже не одно десятилетие. Мало того, когда ножи от "новых китайцев" всё-таки поступили в продажу, оказалось, что и слова о пристойном качестве были не просто словами.

Такие бренды из Поднебесной как, например, SRM и CH Outdoor, явно метят в средне-бюджетный сегмент ножевого рынка. Не поднимаясь до сложного в производстве и продвижении топового сегмента, они всё-таки в состоянии предложить конкурентоспособный товар в своей нише.

Ещё более интересна стратегия таких торговых марок, как Bestech Knives и Real Steel. Маркетологи этих брендов, похоже, неплохо разобрались что к чему в ножеманской субкультуре и обратились с предложением сотрудничества к известным в этой среде техническим дизайнерам. Результатом этой коллаборации стали изделия, определённо способные составить конкуренцию товару более высокого класса потребления.

Китайские производители ножей регулярно работают с экспертами, блогерами и раскрученными каналами на Youtube. Постоянно продвигают через них свою продукцию.

И, надо сказать, что им всё-таки удалось обратить на себя внимание весьма своеобразного и непростого потенциального потребителя.

Фактически, эти новые торговые марки претендуют на место в особой рыночной среде, с большим трудом созданной руками западных брендов . Предлагаемые ими товары действительно представляют интерес в своей нише, благодаря их активному продвижению, неожиданно высокому качеству изготовления и достаточно выгодной цене, которую китайцы сделали частью своей стратегии.

Такое дерзкое, активное и хорошо продуманное вторжение явно не останется без последствий.

Чем ответит на него рынок - покажет время.

Тем не менее, нельзя не отметить, что продукция SRM, CH Outdoor, Bestech Knives и Real Steel уже продаётся и через украинские интернет-магазины, некоторые из которых наладили с этими брендами прямое сотрудничество.

Естественно, для местного потребителя, цены, предлагаемые китайскими брендами, могут быть особенно интересны. Поэтому, некоторый успех китайцев на местном ножевом рынке (при всей его специфике) весьма вероятен.

Во всяком случае, наблюдать за развитием событий небезынтересно.

Источник - https://top-blade.com/



