В центре MAXEVENTS компания HOCK International проведет курсы «CIMA Cert PM (Rus) – «Управление эффективностью бизнеса»»





Период проведения 14 марта 2020 – 17 мая 2020 Тренер Надежда Сирко, CIMA Dip PM (Rus), CIPA Тип мероприятия Курс подготовки к сдаче квалификационного экзамена Адрес проведения г. Киев, ул. В.Тютюнника, 51/1, оф. 112, MAXEVENTS Продолжительность, часов 76 академ. часов Продолжительность, дней 9 дней Документ об окончании

После успешной сдачи двух Модулей (Р1 и Р2) слушатели получают Сертификат «Управление эффективностью бизнеса» от института СIMA, подтверждающий квалификацию его обладателя в области управленческого учета.

Целевая аудитория мероприятия:

Программа подготовительного курса разработана как для соискателей, заинтересованных в приобретении сертификата CIMA Cert PM (Rus), так и для тех, кто не ставит цель сдавать экзамен, но хочет прослушать курс и получить глубокие знания в финансовом менеджменте, а также в таких сферах как информационные системы, этические основы ведения бизнеса, лидерство и коммуникации, отвечающие современным требованиям бизнеса.

Цель мероприятия:

Цель подготовительной программы HOCK к экзамену CIMA Cert PM (Rus) - предоставление профессиональных знаний и навыков, необходимых для сдачи соответствующего экзамена с первой попытки.

Программа мероприятия:

В 2017 году Институт CIMA запустил новую программу русскоязычной профессиональной квалификации с компьютеризированной системой оценки знаний. Получение русскоязычной Квалификации CIMA теперь состоит из 2-х этапов:

* Получение Сертификата CIMA Cert PM (Rus);

* Сдача комплексного ситуационного экзамена на получение Диплома CIMA Adv Dip MA (Rus) «Управление бизнесом» (Advanced Diploma in Management Accounting in Russian).

Для получения Сертификата «Управление эффективностью бизнеса» (Certificate in Performance Management) на русском языке соискатели должны сдать экзамены по двум Модулям: P1 "Управление эффективностью операций" и P2 "Управление эффективностью бизнеса". После успешной сдачи экзаменов выдается Сертификат и присваивается статус CIMA Cert PM (Rus).

Начиная с мая 2017 года экзамены по Модулям P1 и P2 на русском языке принимаются в авторизованных центрах Pearson VUE в формате компьютерного тестирования. Экзамены проводятся в установленные сессии 2 раза в год: в мае и ноябре. Количество попыток сдачи экзамена не ограничено.

* Длительность экзамена: 90 минут

* Количество вопросов: 60

* Проходной балл: 100 из 150 баллов

Специальных требований к уровню образования соискателей Институт не выдвигает, однако соискатели должны понимать основы управленческого учета и обладать определенными знаниями в области математики.

В 2019 году Институт внес изменения в программу экзаменов. Некоторые темы, которые рассматривались ранее в Модуле Р1, больше не будут экзаменоваться. А именно: «Роль учета затрат на качество и система «точно в срок» и «Учет экологических издержек».

В программу обучения по Модулю Р1 новые темы не добавлялись, но большинство тем изменены так, чтобы они были сфокусированы на цифровых технологиях.

Основные разделы программы подготовки к экзамену CIMA Cert PM (Rus) Модуль Р1:

* Статьи затрат для принятия решений и контроля (30%)

* Бюджетирование и бюджетный контроль (25%)

* Принятие краткосрочных решений (30%)

* Риск и неопределенность в краткосрочной перспективе (15%)

В основе подготовительного курса HOCK к экзамену CIMA Cert PM (Rus) лежат специальные методы, направленные на то, чтобы оказать необходимую помощь в приобретении профессиональных знаний и создать такие условия, при которых соискатели сдают экзамены с первой попытки. Подготовка HOCK к экзамену CIMA Cert PM (Rus) реализуется при помощи следующих составляющих:

1) Аудиторные занятия

2) Подготовительные материалы

3) Самостоятельная подготовка

4) Интерактивная внеаудиторная поддержка (посредством электронной почты)

5) Промежуточный контроль знаний и пробный экзамен

Программа подготовки HOCK к экзамену CIMA Cert PM (Rus) воплощает в себе опыт HOCK в проведении в Украине и других странах подготовительных программ для различных квалификационных экзаменов в области финансового учета, внутреннего контроля и аудита (ACCA DipIFR (Rus), CPA, CMA, CIA, CFA) и основана на официальной программе модулей P1 и P2 англоязычной CIMA.

Дополнительная информация:

Сертификат CIMA Cert PM (Rus) является самостоятельной квалификацией. Однако соискатели могут продолжить обучение и сдав комплексный ситуационный экзамен (Management Case Study exam) на русском языке получить Диплом CIMA Adv Dip MA (Rus) «Управление бизнесом» (Advanced Diploma in Management Accounting in Russian).

Про CIMA тут https://ua.hockinternational.com/cima/hock-program/, расписание https://ua.hockinternational.com/cima/schedule/

сайт https://ua.hockinternational.com/

Подробности :

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