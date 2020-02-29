Финансовые новости
- |
- 29.02.20
- |
- 00:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Пловец-рекордсмен Михаил Романишин проведет обучающий семинар "УРОВЕНЬ ТРЕНЕРА или почему другие зарабатывают больше"
18:09 28.02.2020 |
02.03.20 (понедельник) в 13:00 образовательный центр MaxEvents приглашает Вас на вдохновляющую лекцию «УРОВЕНЬ ТРЕНЕРА или почему другие зарабатывают больше", на которой Михаил Романишин расскажет о секретах работы персонального тренера в премиальном фитнесе, увеличении стоимости услуг, самомотивации. Пловец-рекордсмен раскроет сложности и возражения, которые останавливают финансовое развитие спортсменов, поделится технологиями привлечения платежеспособных клиентов.
Михаил Романишин - мастер спорта, который установил Национальный рекорд Украины и первый проплыл всё течение украинского участка Днепра с севера на юг от Беларуси до Чёрного моря преодолев 985 км.
Тренерский опыт 9 лет. Научил плавать более 500 человек. Стоимость индивидуальной тренировки 1000 грн (40$) Личный рекорд 196 тренировок в месяц и 15 в день.
Место: образовательный центр MaxEvents, Киев, ул. Василя Тютюнника 51/1А, офис 112 (бывшая улица Анри Барбюса) ЖК «Французский квартал», метро Дворец Украина.
Телефон +38(095) 787 77 87.
Участие: 300 грн.
Количество мест ограничено, успейте зарезервировать.
Подробности :
www.maxevents.info
www.facebook.com/MaxEvents.Kiev
www.instagram.com/maxevents.kiev
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Социология и план Коломойского: Что за проект Палицы олигарх готовит для битвы с Зеленским
|Финансисты оценили влияние на курс гривны коронавируса и отказа нерезидентов от ОВГЗ
|Крым, вода и нефть: Зачем Коломойский отправил Дубинского в Херсон
|Местные выборы в Днепре: Что задумал Филатов и какой план у Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Олег Боярин: Украина может полностью исчезнуть с карты автопромышленности мира
|Лекция из цикла "Как выжить в мегаполисе" на тему "Нужно ли бояться того, что мы едим?"
|ПриватБанк объявил о значительном снижении ставок по всем программам кредитования покупки жилья
|Путь через десятилетие: Как стартовавшая «с нуля» харьковская компания превратилась в успешный бизнес с филиалом в столице
|Чем детейлинг лучше стандартной уборки автомобиля
|ПриватБанк и RIA запустили бесплатные переводы из Польши в Украину
Это интересно
|В монитор Philips 243B1 встроена стыковочная станция
|Toyota зарегистрировала название для «заряженных» моделей
|Мессенджер WhatsApp больше не самое популярное приложение в мире
|Дни литий-ионных батарей сочтены - заявили немецкие химики
|Названы самые продаваемые смартфоны 2019 года
|Samsung хочет сделать Android более похожим на Windows
|Renault представила городской электрокар с запасом хода 250 километров