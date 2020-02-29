02.03.20 (понедельник) в 13:00 образовательный центр MaxEvents приглашает Вас на вдохновляющую лекцию «УРОВЕНЬ ТРЕНЕРА или почему другие зарабатывают больше", на которой Михаил Романишин расскажет о секретах работы персонального тренера в премиальном фитнесе, увеличении стоимости услуг, самомотивации. Пловец-рекордсмен раскроет сложности и возражения, которые останавливают финансовое развитие спортсменов, поделится технологиями привлечения платежеспособных клиентов.





Михаил Романишин - мастер спорта, который установил Национальный рекорд Украины и первый проплыл всё течение украинского участка Днепра с севера на юг от Беларуси до Чёрного моря преодолев 985 км.



Тренерский опыт 9 лет. Научил плавать более 500 человек. Стоимость индивидуальной тренировки 1000 грн (40$) Личный рекорд 196 тренировок в месяц и 15 в день.





Место: образовательный центр MaxEvents, Киев, ул. Василя Тютюнника 51/1А, офис 112 (бывшая улица Анри Барбюса) ЖК «Французский квартал», метро Дворец Украина.



Телефон +38(095) 787 77 87.

Участие: 300 грн.

Количество мест ограничено, успейте зарезервировать.





Подробности :

www.maxevents.info

www.facebook.com/MaxEvents.Kiev

www.instagram.com/maxevents.kiev

