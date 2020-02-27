Олег Боярин: Украина может полностью исчезнуть с карты автопромышленности мира

Украина рискует покинуть мировой рынок автопромышленности, если не начнет бороться за приход иностранных инвестиций и не создаст кластер инновационного автопроизводства.

Олег Боярин, Глава Федерации автопрома Украины, считает, что инвестиционного прорыва реально достичь, лишь объединив усилия власти, бизнеса, образования и IT. Потенциальным партнерам необходимо предложить такие же условия, как и у соседних европейских стран, - так мы станем конкурентоспособными в борьбе за инвестиции транснациональных компаний.

Именно от инвестиций зависит вопрос выживания украинского автопрома в условиях интенсивной трансформации отрасли. Для автопроизводителей критически важно адаптироваться к новым реалиям, чтобы не устареть. Олег Боярин уверен, что это как раз тот уникальный шанс для Украины, который позволит стать субъектом автомобильной индустрии:

«Чтобы не превратиться в страну потерянных возможностей, Украине важно осуществить инвестиционный прорыв и превратиться в кластер инновационного автопроизводства».

Мы можем перенимать опыт у таких стран, как Турция, Словакия и Венгрия. Они привлекают инвесторов созданием инфраструктуры, преференциальным импортом компонентов, оборудования, комплектующих и возвратом доли вложенных инвестиций.

К слову, Словакия вернула 15% инвестиций, чтобы привести в страну KIA. В результате они получили рост доли автомобильной промышленности в ВВП до 9%. Для сравнения, в Украине - 0,01%.

Олег Боярин называет такой бонус от страны - «своеобразным гамбитом в большой игре за инвестиции», когда важно отдать малое, чтобы получить гораздо большее. Но в этом случае власть должна работать на бизнес и общество, а не наоборот, как сейчас происходит в Украине.

За последние годы развитым регионом с автомобильным кластером стало именно Закарпатье, где заработали предприятия с иностранными инвестициями. Но этот кластер важно сделать заметным для государства. Развивать его и распространять инициативу на другие регионы - это задача как бизнеса, так и власти. Детальнее о стратегии развития украинского автопрома читайте в статье.

Олег Боярин подчеркивает, что в Закарпатской области работают мировые производители, но они остаются неизвестными для самих украинцев:

«Мы хотим эту несправедливость исправить, хотим, чтобы эти предприятия были заметны и понятны. Чтобы все знали: Украина продает не только зерно и интеллект, но и высокотехнологичную продукцию, которую мы можем производить. Хотим, чтобы автомобили «Made in Ukraine» стали известны и воспринимались во всем мире как синоним качества, надежности и стиля».

К слову, в Закарпатской области расположены такие крупные предприятия:

Еврокар - производство автомобилей Škoda;

Jabil - производство электроники;

Yazaki - производство электропроводки;

Гроклин-Карпаты - пошив верха автомобильных сидений;

Ungwire - производство автокабельной продукции;

Flex - производство электроники;

Мукачевский завод «Точприбор» - производство электроники и кабельной продукции;

Фишер-Мукачево - производство деталей из композиционных материалов;

Форшнер-Украина - производство электрических схемных жгутов;

Gentherm - производство систем обогрева.