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Олег Боярин: Украина может полностью исчезнуть с карты автопромышленности мира
15:33 27.02.2020 |
Олег Боярин, Глава Федерации автопрома Украины, считает, что инвестиционного прорыва реально достичь, лишь объединив усилия власти, бизнеса, образования и IT. Потенциальным партнерам необходимо предложить такие же условия, как и у соседних европейских стран, - так мы станем конкурентоспособными в борьбе за инвестиции транснациональных компаний.
Именно от инвестиций зависит вопрос выживания украинского автопрома в условиях интенсивной трансформации отрасли. Для автопроизводителей критически важно адаптироваться к новым реалиям, чтобы не устареть. Олег Боярин уверен, что это как раз тот уникальный шанс для Украины, который позволит стать субъектом автомобильной индустрии:
«Чтобы не превратиться в страну потерянных возможностей, Украине важно осуществить инвестиционный прорыв и превратиться в кластер инновационного автопроизводства».
Мы можем перенимать опыт у таких стран, как Турция, Словакия и Венгрия. Они привлекают инвесторов созданием инфраструктуры, преференциальным импортом компонентов, оборудования, комплектующих и возвратом доли вложенных инвестиций.
К слову, Словакия вернула 15% инвестиций, чтобы привести в страну KIA. В результате они получили рост доли автомобильной промышленности в ВВП до 9%. Для сравнения, в Украине - 0,01%.
Олег Боярин называет такой бонус от страны - «своеобразным гамбитом в большой игре за инвестиции», когда важно отдать малое, чтобы получить гораздо большее. Но в этом случае власть должна работать на бизнес и общество, а не наоборот, как сейчас происходит в Украине.
За последние годы развитым регионом с автомобильным кластером стало именно Закарпатье, где заработали предприятия с иностранными инвестициями. Но этот кластер важно сделать заметным для государства. Развивать его и распространять инициативу на другие регионы - это задача как бизнеса, так и власти. Детальнее о стратегии развития украинского автопрома читайте в статье.
Олег Боярин подчеркивает, что в Закарпатской области работают мировые производители, но они остаются неизвестными для самих украинцев:
«Мы хотим эту несправедливость исправить, хотим, чтобы эти предприятия были заметны и понятны. Чтобы все знали: Украина продает не только зерно и интеллект, но и высокотехнологичную продукцию, которую мы можем производить. Хотим, чтобы автомобили «Made in Ukraine» стали известны и воспринимались во всем мире как синоним качества, надежности и стиля».
К слову, в Закарпатской области расположены такие крупные предприятия:
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