

27 февраля в 19:00 в центре MaxEvents по адресу ул. Василия Тютюнника (бывшая улица Анри Барбюса) 51/1А, оф.112 (ЖК «Французский квартал», метро Дворец Украина) состоится лекция доктора биологических наук на тему "Нужно ли бояться того, что мы едим? буквы Е, пищевых добавок, красителей, консервантов" из цикла лекций "Как выжить в мегаполисе".

Темы правильного питания, сохранения здоровья актуальны всегда. Если вы желаете узнать ответы на вопрос, что добавляют производители в продукты, которые Вы едите и чем это чревато для потребителя, - приходите к нам! С помощью доктора биологических наук с 30-летним опытом научно-исследовательской деятельности Вы познакомитесь поближе с пищевыми добавками, красителями и консервантами и их влиянием на организм человека.

Дата мероприятия: 27.02.20

* Продолжительность: 1,5 часа (с 19 до 20:30)

* Стоимость: 300 грн

* Место проведения: образовательный центр MaxEvents по адресу улица Василя Тютюнныка 51/1А, оф.112 (бывшая улица Анри Барбюса), станция метро Дворец Украины.



Цикл образовательных лекций "Как выжить в мегаполисе" проводится при поддержке украинского производителя курятины ЭПИКУР.

Регистрация по телефону: +38(095)787 7 787

Количество мест ограничено, успейте зарезервировать.

Подробности :

www.maxevents.info

www.facebook.com/MaxEvents.Kiev

www.instagram.com/maxevents.kiev