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ПриватБанк объявил о значительном снижении ставок по всем программам кредитования покупки жилья
11:25 24.02.2020 |
Так, для приобретаемой недвижимости на вторичном рынке, проценты снижены до 15,5% годовых. Покупка в кредит нового жилья на первичном рынке теперь обойдется еще дешевле, годовая ставка на "первичку" - 14,9%.
Как сообщил руководитель направления потребительского кредитования ПриватБанка Виталий Хлопецкий, в 2020 году банк планирует направить на программу доступного кредитования жилья более 1 млрд грн.
Ежемесячно в ПриватБанке покупают собственную недвижимость более 200 украинских семей. Программа "Жилье в кредит" обеспечивает прозрачные условия и комфортный сервис по оформлению и дальнейшему обслуживанию сделок, включая возможность досрочного погашения кредита в любой момент.
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