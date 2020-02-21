Путь через десятилетие: Как стартовавшая «с нуля» харьковская компания превратилась в успешный бизнес с филиалом в столице

Открывать бизнес в Украине в 2010 году - рискованная идея. А начинать собственное дело в сфере изготовления сувенирной продукции с нанесением логотипа - вдвойне рискованная идея. Что-что, а полиграфия в нашей стране находится на достойном уровне. Конкуренция крайне высокая. Тем не менее, за десятилетие харьковская компания Printerio прошла путь от небольшого печатного цеха до крупного сувенирно-рекламного производства.

Давайте посмотрим, как это ей удалось. И раскроем некоторые секреты успеха. Это будет полезно тем, кто только начинает свое дело.

Официальный сайт - https://printerio.com.ua

Низкий старт - 2010

Десять лет назад это было всего лишь небольшое производство. Всего один печатный станок. И основатель бизнеса, занимающий все должности - от директора и главного бухгалтера до курьера и оператора печати. Он до сих пор помнит те времена и даже сейчас, когда владеет крупной, респектабельной компанией, предпочитает не афишировать свое имя. Скромность - это та черта характера, которая заслуживает уважения.

В те времена владелец работал, преимущественно, с постоянными заказчиками. С теми компаниями, которых в Харькове относили к категории "лидеры рекламного рынка". Молодая компания выполняла для них работу. Но где сейчас они, и где - Принтерио?

Секрет успеха

Выполнять свою работу максимально старательно. Никакого брака. Проверять все три раза. А потом еще раз, для полной уверенности. Рабочий день - ненормированный. Пока не сделал все, что планировал. Выходные? А что это такое?

Поиск единомышленников - 2011

Главное преимущество самостоятельной работы: ты ни от кого не зависишь. Главный недостаток: невозможно успеть все. Поэтому следующий год ушел на поиск единомышленников. В мелком бизнесе понятие "наемный сотрудник" значит намного больше, чем в бизнесе крупном.

Тут недостаточно быть просто старательным и прилежным работником. Следует относиться к своим обязанностям с той же ответственностью, что и владелец. Поэтому будет неправильно употреблять термин "подбор персонала". Правильнее назвать этот процесс "поиском единомышленников".

Секрет успеха

На начальном этапе, коллектив - это большая семья. К сотрудникам необходимо относиться, как к родным людям. Однако, если человек не оправдывает оказанного ему доверия, с ним следует расставаться быстро и решительно.

Новая технология - 2012

Чтобы побеждать многочисленных конкурентов, необходимо внедрять инновации. Принтерио одними из первых в Харькове запустили тампопечать. Это такая разновидность глубокой печати, которая позволяет наносить специальным "тампоном" (его еще иногда называют "роллером") изображения на сложные поверхности.

На футболки, ручки, зажигалки. До сих пор технология считается одной из лучших для производства сувенирной продукции с нанесением логотипа.

Секрет успеха

Молодые компании не могут себе позволить инвестировать значительные средства. Поэтому они должны руководствоваться пословицей "Скупой платит дважды". И брать только самое лучшее, современное, высокотехнологичное. Пусть это будет не три станка, а всего лишь один. Зато такой, каких точно нет у конкурентов.

Оптимизация технологии старой - 2013

Почти все молодые полиграфисты начинают с шелкографической печати. Ничего удивительного. В некоторых случаях технология может применяться буквально вручную, без дорогостоящего оборудования. Скорее всего, ваши визитные карточки были напечатаны именно таким способом.

Конечно, Принтерио тоже занимались шелкографией. Но в 2013 году владелец решил кардинально переработать применение этой технологии. Вывести ее на новый уровень.

Секрет успеха

Как сказал Джон Д. Рокфеллер: "Чтобы достичь успеха, нужно обычные вещи делать необычайно хорошо".

Автоматизация продаж - 2014

Менеджер работает с 9 до 6. А если клиенту нужно сделать заказ вечером? А если одновременно позвонят сразу несколько клиентов? Вопрос решается не так уж сложно, как это может показаться на первый взгляд.

Достаточно создать собственный сайт и задействовать на нем современные инструменты автоматизирующие процесс принятия и оформления заказов.

Секрет успеха

Не скупитесь на современные технологии. Они будут работать на вас.

Офис в Харькове - 2015, офис в Киеве - 2016

Лишь спустя пять лет после основания владельцы Принтерио наконец-то потратились на аренду просторного помещения в престижном районе города. Только имея работающий бизнес, приносящий постоянную прибыль, решили выделить деньги на статус и престиж.

И это сразу же принесло плоды. Уже через год компания открыла филиал в столице.

Секрет успеха

Дорогой и красивый офис - это хорошо. Но открывать его нужно только тогда, когда ваш бизнес уверенно стоит на ногах.

Все только начинается - 2020

А эту историю еще предстоит написать. Но мы не сомневаемся, что она тоже будет успешной.