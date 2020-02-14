Чем детейлинг лучше стандартной уборки автомобиля

Качественный уход за автомобилем позволяет не только наслаждаться машиной с эстетической точки зрения, но и значительно продлить срок службы всех ее агрегатов. Время и естественные химические и физические процессы приводят к тому, что обшивка уже не выглядит как новая, на бампере видны царапины и цвет автомобиля значительно изменился. Устранить эти неприятности достаточно легко, при этом, многие выбирают услуги специализированных компаний, а не предпочитают бороться с пятнами вручную. Все чаще среди услуг стал мелькать детейлинг автомобиля - комплексное понятие, пришедшее к нам из Англии, ему сегодня и будет уделено время.

Максимально качественный сервис

Многие автолюбители привыкли, что достаточно просто помыть машину и не стоит беспокоиться о состоянии ее внутренних систем. Но детейлинг в корне меняет такой неправильный подход и подразумевает комплексный уход, как за экстерьером, так и за интерьером машины. В эту услугу входит мойка, ремонт вмятин, очистка от мусора труднодоступных мест, химчистка сидений, и чтобы выполнить работу действительно качественно, придется накупить специализированных жидкостей для быстрого и правильного ухода.

Стандартные товары для детейлинга это:

пасты для химчистки;

кварцевое покрытие для стекол;

наборы для полировки и шлифовки;

средства для защиты резины;

жидкости для удаления сложных загрязнений;

шампуни для мойки;

обезжириватели.

В своем арсенале их должен иметь каждый уважающий себя владелец автоцентра. Стоит заметить, что правильный подбор товаров крайне важен, так как автомобиль это сложная система, в которой совмещаются части, изготовленные из разных материалов, и каждой из них нужно уделить должную долю внимания. Бережная очистка позволяет хорошо поухаживать за автомобилем, но детейлинг это несколько больше, чем просто уборка, его выбирают владельцы дорогостоящих автомобилей, которые нуждаются в индивидуальном подходе.

Немного из истории понятия

Детейлинг относится не только к автомобильной тематике, так что можно сказать, что понятие образовалось задолго до появления первого автомобиля и означало бережный кропотливый подход к любому делу. Если говорить именно об автомобильной тематике и специализированных товарах, то первым таким продуктом можно назвать натуральный воск из животного жира, который защищает лакокрасочное покрытие карет еще в 1800 году. Потом в дело пошли химики и их разработки для детейлинга ювелирных изделий. Сейчас средства для детейлинга имеют исключительно химический состав, но они в обязательном порядке отвечают требованиям экологичности и безопасности, а значит работать на них полностью комфортно. Рассвет товаров и услуги припадает на 1970 год, так что понятие отнюдь не ново.

Можно сказать, что детейлинг стремительно ворвался на отечественный рынок и завоевывает все больше почитателей, которые любят качественный сервис и желают получить хорошую услугу за свои деньги. При таком виде уборки владельцу автомобиля не приходится ездить на плохо просушенных сиденьях и дышать запахами химии, которые не успели исчезнуть. Такой результат достигается за счет соблюдения технологических процессов и, использования исключительно сертифицированных продуктов владельцами автоцентров. На рынке не сложно найти профессиональные товары для детейлинга известных европейских производителей. Такая скрупулезность точно не будет лишней, ведь от ухода за автомобилем сильно зависит его работоспособность и внешний вид. А это напрямую заявляет о статусе владельца.