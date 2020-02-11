Финансовые новости
- |
- 11.02.20
- |
- 20:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ПриватБанк и RIA запустили бесплатные переводы из Польши в Украину
11:34 11.02.2020 |
Украинцы, которые работают или отдыхают в Польше, смогут до 30 апреля 2020 отправлять денежные переводы в Украину через мобильное приложение My Ria без комиссии.
Для отправки перевода необходимо загрузить приложение My Ria (Play Market, App Store), зарегистрироваться и сделать транзакцию. Для завершения перевода остается отсканировать штрих-код в ближайшем из 8000 банкоматов Euronet и оплатить транзакцию карточкой или наличными.
Уже через несколько минут получатель в Украине сможет зачислить средства через Privat24 или получить их в терминалах самообслуживания, банкоматах и отделениях Приватбанка. Получать переводы Ria из Польши можно как в евро, так и в долларах США.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Отставка Богдана и назначение Ермака. Что это означает?
|Зачем Коломойский легализует частные военные компании
|Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на этот пост Ермака
|Рейтинговая кома Вакарчука: Какой раскол есть в партии «Голос»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Как выбрать сертификат на 8 марта?
|Как открыть собственный бизнес по ремонту iPhone за 10 шагов
|Финтех эксперт Валерия Вагоровская о перспективах NFC для украинских бизнесменов
|Собственная стоматология: первые шаги
|Vodafone запустил в коммерческую эксплуатацию сеть для интернета вещей
|День влюбленных: идеи для нее
Это интересно
|Мошенники обновили методы социальной инженерии
|Lexus выпустит автомобиль с автопилотом второго уровня
|Google запретит Chrome скачивать всё подряд
|Cadillac переведет большинство моделей на электричество
|Новый Cadillac Escalade: дизель, пневмоподвеска и изогнутый 38-дюймовый дисплей
|Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020
|Первое видео поражения движущейся цели снарядом Excalibur S с лазерным наведением