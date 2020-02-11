ПриватБанк и RIA запустили бесплатные переводы из Польши в Украину

Украинцы, которые работают или отдыхают в Польше, смогут до 30 апреля 2020 отправлять денежные переводы в Украину через мобильное приложение My Ria без комиссии.

Для отправки перевода необходимо загрузить приложение My Ria (Play Market, App Store), зарегистрироваться и сделать транзакцию. Для завершения перевода остается отсканировать штрих-код в ближайшем из 8000 банкоматов Euronet и оплатить транзакцию карточкой или наличными.

Уже через несколько минут получатель в Украине сможет зачислить средства через Privat24 или получить их в терминалах самообслуживания, банкоматах и отделениях Приватбанка. Получать переводы Ria из Польши можно как в евро, так и в долларах США.

