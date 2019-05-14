Как выбрать название салона красоты?

Открытие салона красоты, открывающего путь к бьюти-индустрии, предусматривает выполнение определенных этапов. Одним из них является выбор названия заведения, предоставляющего услуги по косметическому обслуживанию женщин, мужчин, созданию стильных причесок на все случаи жизни, а также выполнению маникюра, педикюра. Чтобы решить такую непростую задачу можно использовать несколько путей. Первый из них является более экономным и предусматривает самостоятельный выбор подходящего варианта. Второй способ - обращение в брендинговое агентство, специалисты которого владеют навыками и знают, как назвать салон красоты. Профессиональный подход в проведении нейминга позволяет создать фирменный стиль бренда. Звучное, запоминающееся, точное название заведения играет важную роль при привлечении клиентов и продвижении его услуг.

Этапы выбора названия салона красоты

Профессиональный и самостоятельный нейминг предусматривает выполнение нескольких этапов. К ним относятся:

анализ брифа, в котором прописываются основные параметры будущего названия салона красоты;

составление целевой аудитории;

определение позиционирования бизнеса.

После прохождения всех этапов нейминга владелец должен сделать окончательный выбор среди разработанных вариантов. Затем ему предстоит создать единую гармоничную систему эффективного управления салоном красоты с использованием компьютерной программы BeautyPro и взаимодействия с брендом.

Категории названий салонов красоты

Выбор правильного названия для заведения, оказывающего парикмахерские, косметические услуги местному населению, относится к творческому процессу и важен, как и другие аспекты ведения бизнеса. Фирменные стили брендов представлены разными категориями. Среди них всегда можно найти лучший вариант и верить в то, что он принесет успех. Для создания собственного, яркого, оригинального, запоминающегося названия салона красоты следует рассматривать:

собственное имя или более экзотические, иностранные, изысканные имена персонажей, мифических лиц, литературных героев, известных образов, древнегреческих богинь, которые отлично запоминаются потенциальными клиентами и отлично ложатся на слух;

названия растений, предназначенные для создания легкого ореола таинственности и особенной атмосферы заведения;

абстракции, которые отличаются оригинальностью и надолго останутся в памяти проходящих мимо людей;

названия, ассоциирующиеся с профилем, деятельностью салона красоты и указывающие на специфическую направленность заведения;

названия, указывающие на ценовую политику предприятия, предоставляющего услуги в сфере бьюти-индустрии, или его географическое месторасположение;

названия, вызывающие ассоциации с искусством и положительными эмоциями, которые будут выделяться в сознании потенциального клиента.

Большой выбор категорий названий для салонов красоты, состоящих из одного или нескольких слов, позволяет создать оригинальный, современный, колоритный бренд, который будет отличаться изысканностью, привлекательностью и легко оставаться в памяти потенциальных клиентов заведения.