Плюсы и минусы артезианских скважин





Артезианская скважина, по сути, представляет собой глубокий колодец в грунте, из которого подаётся артезианская вода. Название произошло от французской провинции Артуа, где издавна выкапывали скважины. Это подземные воды, которые находятся на определённой глубине между водоупорными слоями в пластах горных пород под гидравлическим давлением.

Преимущества и недостатки артезианских вод

Артезианские скважины применяются для водоснабжения целых дачных посёлков. Так, соседи могут заказать бурение скважины для использования несколькими домами. Одной скважины может хватать для эксплуатации несколькими семьями. Если на вашем загородном участке имеется бассейн или фонтан, если проживает от 4 до 6 человек, то без такого колодца вам не обойтись. Компания ТОВ «Юрский горизонт» предлагает свои профессиональные услуги по бурению скважин по доступной цене . В фирме есть все разрешения на проведение подобных работ, а долговечность такой скважины достигает 30 лет.

Как хозяину дома, преимущественно иметь нормальное водоснабжение. И если нет альтернативы, то необходимо бурить на известняк.

Главный плюс артезианской скважины заключается в большом дебите. Песчаные колодцы не идут ни в какое сравнение.

Второе преимущество артезианских скважин в том, что там всегда есть вода. В любой временной сезон, при засухе или дождях, уровень воды в источнике всегда остаётся стабильным. Тоже касается и напора.

Обслуживание таких скважин практически не требуется. Сделанная правильно конструкция будет работать сама по себе и владельцу не придётся о ней беспокоиться. Срок службы может достигать 50 лет. Обслуживания могут потребовать лишь водоподъёмные механизмы оборудование.

Итак, к преимуществам применения артезианских скважин относятся:

дебит;

постоянное наличие воды;

отсутствие необходимости в обслуживании;

качество воды.

Как таковых недостатков у подобных источников нет. Иногда лишь бывает мнение, что в воде из таких скважин в составе много железа. Это реально возможно, но если нет других вариантов, то производить бурение всё равно приходится там, где это можно. Если вы сомневаетесь в качестве воды, то её следует отдать на анализ. В любом случае в конструкции предусматриваются фильтры.

Некоторые говорят о дороговизне эксплуатации артезианских источников и бурения таких скважин. Это неоправданное мнение, так как колодец обеспечит вас водой несравнимо дешевле, чем централизованное водоснабжение.

Услуги по бурению скважин в Украине

Объединение ТОВ «Юрский Горизонт» занимается бурением скважин с 2008 года. В работе компания использует высокотехнологичную тяжёлую технику, а также малогабаритные механизмы. С подобным оборудованием делаются артезианские скважины от 25 до 350 метров. В процессе применяются различные конструкции (по желанию клиента), пластиковые или металлические трубы диаметром от 90 до 420 мм. Квалифицированные специалисты компании предлагают исключительно качественные услуги. Об этом говорят и отзывы постоянных клиентов.

При возникновении любых вопросов вы всегда можете связаться с менеджерами компании по телефону и получить подробные ответы. Также на сайте можно заказать услуги по бурению скважин и колодцев по доступной стоимости.