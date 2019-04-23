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Сетка от кротов поможет защитить свой участок от неприятностей
13:10 23.04.2019 |
Кроты являются настоящим бедствием для большого количества дачников, пытающихся навести на своем участке порядок. В отличие от других животных и насекомых, которых можно встретить на огороде, кроты отличаются тем, что бороться с их присутствием по-настоящему тяжело. Никакие отпугивающие элементы типа шумящих жестяных банок из-под пива их не пугают. Животные делают в земле сложные системы тоннелей, благодаря чему повреждают здоровье корней посаженных культур, приводят к разнообразным неприятностям. Еще один существенный вред от этих созданий - они питаются дождевыми червями, без которых существенно нарушаются происходящие в почве процессы.
Из всех вариантов борьбы с кротами наиболее достойно себя показали методы с использованием специальных сеток https://plants-club.ua/ru/setka-ot-krotov-agrotekstyl-y-setka. Такой барьер позволяет надежно защитить землю и растения на ней от надоедливых животных, которых крайне тяжело заставить переселиться куда-то подальше от вашего огорода. Более того, специальная сетка позволяет защититься не только от кротов, но и от других субъектов: землероек, медведок, полевых мышей и многих других менее известных вредителей. Качественная сетка может служить более 10 лет, поэтому такая покупка однозначно оправдает себя и позволит Вам легко исправить проблему.
Почему использование сеток против кротов выгодно
Популярные интернет-магазины типа Плантс клуб и ему подобного предлагают своим клиентам большой выбор сеток от вредителей на любой вкус и кошелек. Если Вы желаете своей грядке, газону или клумбе исключительно добра - обязательно найдите средства на приобретение такого типа сетки. Она используется очень легко - достаточно просто уложить сетку на грунт на этапе проведения работ по благоустройству участка. Помимо защиты от вредителей, сетка играет роль некоего армирующего слоя, которые бережет землю от случайных оползней и других негативных явлений. Если выбрать сетку с мелкой ячейкой, то ее не будет видно, особенно через некоторое время, когда она глубже войдет в грунт. Растения же не получат от наличия сетки никакого вреда, так как их корни будут нормально развиваться в земле на нужной глубине.
Главные задачи, которые должна выполнять сетка против кротов, следующие:
Это главные цели, которые выполняет данное недорогое и простое изделие.
Преимущества использования пластиковых сеток
Полипропилен - очень популярный сегодня материал, изделия из которого отличаются красотой, невероятной долговечностью и прочностью. Именно поэтому выбирать сетку от кротов желательно именно с этого материала. Она устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения, не поддается коррозии и гниению, никакие природные воздействия не в состоянии ее разрушить.
Защищайте землю от кротов сеткой и забудьте обо всех проблемах, связанных с этими надоедливыми животными!
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