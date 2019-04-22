Финансовые новости
- |
- 22.04.19
- |
- 09:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Революция в кредитовании – CreditPlus выдает быстрые займы на карту под 0,01% в день
09:41 22.04.2019 |
Кредитование – это основа существования банков, если процесс кредитования останавливается, активы истощаются, что приводит к падению прибыли. В настоящий момент на рынке кредитования происходит перераздел влияний, новые игроки, использующие прогрессивные технологии стараются изменить существующий порядок и вытеснить традиционные банковские компании.
CreditPlus – молодая микрофинансовая компания, предлагающая быстрые займы онлайн с выплатой на карту. Подробно об услуге можно узнать по этой ссылке: https://creditplus.ua/bystryj-zajm-onlajn-na-kartu. За 2 года работы в нише микрокредитования (короткие кредиты до зарплаты), компания добилась существенных успехов, войдя в ТОП-10 крупнейших игроков по объемам выданных займов. Не секрет, что современные финансовые компании используют в своей работе FinTech, это улучшает качество предлагаемых услуг и увеличивает прибыльность компании в целом.
Революционные решения, повлиявшие на успех CreditPlus
Успех компании можно объяснить ее технологическими особенностями, которые в значительной мере превосходят разработки конкурентов. Среди наиболее значимых инструментов можно отметить следующее:
На сегодняшний день подобные технологии внедряют только несколько компаний, и согласно социологическим опросам, именно они пользуются доверием у потребителей. Можно с уверенностью утверждать, что революционные изменения на рынке кредитования уже начались и те компании, которые первыми внедрят новые технологии, займут «олимп успеха».
Что предлагает CreditPlus
CreditPlus специализируется на PayDay Loans кредитах для физлиц. Займ выдается на небольшую сумму от 500 до 5000 гривен для новых клиентов, и до 10 000 грн для постоянных. Оформляется в течении 7-10 минут в режиме online и начисляется на карту после подписания sms-договора с организацией.
Основным преимуществом кредитов CreditPlus являются акционные условия, согласно которым абсолютно все новые клиенты компании, получают кредит до 5000 гривен под 0,01% в день. Это значит, что при получение кредита 5000 гривен на 30 дней, сумма переплаты составит всего 15 гривен.
Для клиентов, которые уже пользовались услугами сервиса ранее, доступна накопительная система скидок, согласно которой можно получить скидку до 25%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Неукраинский выбор»: Создадут ли Медведчук, Смешко и Бойко коалицию в новой Раде
|Личный враг Зеленского. Почему Ляшко очень зол на народ и его «слуг»
|Украинский суд обязал завод Укроборонпрома выплатить российскому МиГу 2 млн грн
|Миллиарды из ПриватБанка выводили через кипрский филиал - OCCRP
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ПриватБанк открыл продажу безналичной валюты в терминалах самообслуживания
|Переваги купівлі авто в кредит
|Закупка медтехники для клиник: отечественная или импорт?
|Качественные каталоги для бизнеса
|Как получить кредит
|Ритейлер ARGO откроет 6 магазинов европейских брендов в ТРЦ River Mall
Это интересно
|Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами
|Sony становится конкурентом Uber
|Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств
|Искусственный интеллект начинает влиять на сферу торговли нефтью и газом
|Samsung начала принимать заказы на изготовление 5-нм чипов
|Учёные впервые напечатали практически полноценное человеческое сердце, используя клетки пациента
|Audi показала конкурента электрическому Volkswagen ID