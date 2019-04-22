Революция в кредитовании – CreditPlus выдает быстрые займы на карту под 0,01% в день

Рынок финансовых услуг активно реформируется под управлением НБУ. Банки и финансовые компании вынуждены меняться и совершенствоваться в соответствии с современными нормами, более демократическими и европейскими.





Кредитование – это основа существования банков, если процесс кредитования останавливается, активы истощаются, что приводит к падению прибыли. В настоящий момент на рынке кредитования происходит перераздел влияний, новые игроки, использующие прогрессивные технологии стараются изменить существующий порядок и вытеснить традиционные банковские компании.

CreditPlus – молодая микрофинансовая компания, предлагающая быстрые займы онлайн с выплатой на карту. Подробно об услуге можно узнать по этой ссылке: https://creditplus.ua/bystryj-zajm-onlajn-na-kartu. За 2 года работы в нише микрокредитования (короткие кредиты до зарплаты), компания добилась существенных успехов, войдя в ТОП-10 крупнейших игроков по объемам выданных займов. Не секрет, что современные финансовые компании используют в своей работе FinTech, это улучшает качество предлагаемых услуг и увеличивает прибыльность компании в целом.

Революционные решения, повлиявшие на успех CreditPlus

Успех компании можно объяснить ее технологическими особенностями, которые в значительной мере превосходят разработки конкурентов. Среди наиболее значимых инструментов можно отметить следующее:

Онлайн кредитование в удаленном режиме.

Интеграция электронных платежных систем.

Использование технологий нейронных сетей.

Удаленная идентификация, в том числе Bank ID.

Многоуровневый скоринг.

Эффективное маркетинговое управление.

Аналитические исследования рынка и долгосрочное прогнозирование.

На сегодняшний день подобные технологии внедряют только несколько компаний, и согласно социологическим опросам, именно они пользуются доверием у потребителей. Можно с уверенностью утверждать, что революционные изменения на рынке кредитования уже начались и те компании, которые первыми внедрят новые технологии, займут «олимп успеха».

Что предлагает CreditPlus

CreditPlus специализируется на PayDay Loans кредитах для физлиц. Займ выдается на небольшую сумму от 500 до 5000 гривен для новых клиентов, и до 10 000 грн для постоянных. Оформляется в течении 7-10 минут в режиме online и начисляется на карту после подписания sms-договора с организацией.

Основным преимуществом кредитов CreditPlus являются акционные условия, согласно которым абсолютно все новые клиенты компании, получают кредит до 5000 гривен под 0,01% в день. Это значит, что при получение кредита 5000 гривен на 30 дней, сумма переплаты составит всего 15 гривен.

Для клиентов, которые уже пользовались услугами сервиса ранее, доступна накопительная система скидок, согласно которой можно получить скидку до 25%.