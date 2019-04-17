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ПриватБанк открыл продажу безналичной валюты в терминалах самообслуживания
11:58 17.04.2019 |
ПриватБанк запустил новую услугу продажи безналичной валюты через сеть терминалов самообслуживания. Теперь купить доллары или евро на валютную карту или счет можно круглосуточно в любом терминале банка, оплатив их наличными.
В терминалах самообслуживания ПриватБанк продает валюту по безналичному курсу. Чтобы мгновенно пополнить свою валютную карту или счет, достаточно авторизоваться в терминале с помощью любой карты банка, выбрать меню «Банковские услуги» -> «Обмен валют», далее выбрать нужную валюту, номинал и карту для зачисления средств.
Напомним, с 7 февраля 2019 года в терминалах самообслуживания ПриватБанка работает услуга покупки наличной иностранной валюты с зачислением гривни на карту или банковский счет.
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