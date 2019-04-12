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Переваги купівлі авто в кредит
10:37 12.04.2019 |
Власний транспортний засіб - заповітна мрія багатьох людей. Автомобіль відкриває безліч нових можливостей та робить життя набагато комфортнішим. На жаль, машина - дороге задоволення, і далеко не кожна людина може одночасно виділити із власного бюджету потрібну суму грошей в повному обсязі на її придбання. Але це не привід засмучуватися, адже завжди можна купити авто в кредит.
Основні переваги кредитів на авто
Отримання позики на придбання транспортного засобу вже давно вважаються чимось звичним і природнім. Навіть люди із високим рівнем статку іноді надають перевагу купівлі авто в кредит, адже це вигідно і надзвичайно зручно: власний бюджет в такому випадку страждає зовсім несуттєво (а в деяких випадках не страждає зовсім), тому що основну суму грошей майбутньому щасливому власнику машини надає фінансова організація.
І це далеко не головна перевага автокредитування. До інших плюсів придбання машини в розстрочку можна віднести наступні:
1. Достатньо великий термін кредитування. Оскільки позика на авто, зазвичай, являє собою вагому суму грошей, всі фінансові установи розуміють, що швидко повернути її клієнт не зможе. Тому і терміни повернення грошей кредитори обирають максимально підходящі - від 1 до 5 років. Проте більшість фінансових установ дозволяє без перешкод і нарахування штрафних санкцій повернути гроші завчасно.
2. Простота. Купити авто в кредит сьогодні дуже легко. Оформлення такої позики давно стало популярною послугою, і фінустанови роблять усе можливе, аби вона займала мінімальну кількість часу.
3. Відсутність початкового внеску. Дана умова діє в більшості установ і дозволяє придбати власну машину навіть тим, хто не має зовсім ніяких збережень. Все завдяки тому, що кредитор готовий надати потрібну суму в повному обсязі.
4. КАСКО. Ця перевага викликає найбільше суперечок, адже таке страхування доволі дороге, а для більшості кредиторів оформлення його є обов'язковим. Проте є й інша сторона медалі - КАСКО захищає транспортний засіб від великої кількості ризиків різних ступенів важкості.
Як правильно обирати кредит на авто?
Є декілька основних способів придбання машини в розстрочку. Позику можна оформити в:
Більшість потенційних позичальників вважає, що найзручніше купувати авто в кредит в автосалоні, проте, як показує практика, умови кредитування тут не завжди максимально вигідні. Тому, аби підібрати підходящу позику, потрібно детально вивчити всі існуючі пропозиції та умови їх надання - порівняти комісії, терміни, способи погашення боргу та інші. Суттєво допомогти в цьому питанні зможе сервіс Finpanda авто в кредит, де зібрана вся важлива інформація про автокредитування та компанії, що пропонують цю послугу.
На що при купівлі авто в кредит звертати особливу увагу?
Оскільки автокредит - не проста розстрочка, за використання позичених коштів клієнту фінансової установи потрібно буде платити. Сума переплати, зазвичай, визначається розмірами відсоткових ставок, але деякі кредитори часом додають до суми виплат різні приховані внески. Аби уникнути цього, перед підписанням угоди треба з'ясувати із представником установи усі нюанси і брати кредит, лише знаючи, якими саме будуть щомісячні платежі і як вони розраховуватимуться.
Не менш важливий спосіб розрахунку. Основних типів виплат існує два:
Останній спосіб передбачає виплату щомісячного платежу + відсоток за місяць. При цьому за перший місяць позичальником повинно бути виплачено найбільшу суму.
Ануїтетний розрахунок полягає в щомісячній виплаті конкретної фіксованої суми, в тіло якої включено обов'язковий платіж та відсотки.
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