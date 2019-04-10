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Закупка медтехники для клиник: отечественная или импорт?
17:12 09.04.2019 |
Медтехника - это аппаратура, устройства и инструменты, которые используются в медицинской практике. Некоторые виды медтехники можно с успехом приобретать у отечественного производителя, другие - только за границей. Импортное или украинское оборудование для клиник - это всегда выбор, в котором перевешивает польза для пациента. Для клиник же это еще и вопрос выгодной закупки и удобной доставки.
Как организовать закупку медтехники из-за рубежа
Чтобы провести выгодную покупку медтехники для клиники, вначале следует найти производителя или экспортера, чьи условия и прайс наиболее отвечают задачам закупки. Далее клиника должна рассчитать бюджет закупки и согласовать заявку с транспортной компанией, подготовить инвойс и packing list
Расчет стоимости доставки грузов из Европы осуществляется очень просто, через онлайн-калькулятор. Нужно внести города погрузки-выгрузки, габариты груза, класс опасности и вид таможенного сопроводительного документа. Калькулятор рассчитает сумму оплаты, что существенно облегчает планирование закупок из-за рубежа,"- рассказали в логистической компании NAVIS.
Импортный или отечественный - что лучше для закупки
Все зависит от профиля клиники. Например, обычные перевязочные материалы и оборудование для стандартного ухода за больными можно приобретать в Украине без опасений за качество.
Однако существуют особые группы товаров, к примеру, противопролежневые матрасы, перевязочные для тяжелых кожных патологий (ожоги 3 степени, врожденные болезни, дети-бабочки и т.д.), для которых пока не существует достойных отечественных аналогов и которые нужно закупать только у импортных производителей.
На отечественном рынке можно приобрести некоторые группы медтехники:
"В целом, домашние небулайзеры - это приборы, рекомендованные для ингаляционного лечения всей семьи. Спектр заболеваний, терапия которых проводится с помощью небулайзера, широк - от простуды до бронхиальной астмы. Например, "Юлайзер" - это украинский небулайзер, при покупке которого можно избежать наценки, свойственной импортным товарам, что очень выгодно и для обычных покупателей и для клиник," - советуют специалисты фармацевтической компании "Юрія-Фарм", патентованного производителя небулайзеров "Юлайзер".
Таким образом, медицинским учреждениям и клиникам стоит рассматривать все варианты для закупки оборудования и медтехники - от европейского импорта до отечественных производителей.
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