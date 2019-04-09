Финансовые новости
- |
- 09.04.19
- |
- 13:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Качественные каталоги для бизнеса
11:22 09.04.2019 |
Любой бизнес, реализующий продукцию, нуждается в классификации товаров. Сделать это легко можно при помощи каталогов. Качественные каталоги вы можете заказать в фирме HQ Print, перейдя по ссылке на сайт hqprint.com.ua/produkciya/katalogi.
Особенности производства
Для печати каталогов используется высокотехнологичная осфетная печать, совмещаемая с возможностями оперативной печати. Благодаря этому каталоги получаются качественными образцами.
Для печати каталогов используется специальная шестикрасочная печатная машина. На ней производятся полнокрасочные оттиски, благодаря чему продукция выглядит наиболее привлекательно.
Результатом производства остаются довольны все заказчики. После производства печати на свет выходят каталоги, которые не стыдно представить для проведения маркетинговой компании. Причем в каждом отдельном случае в ходе производства печати используются индивидуальные приемы при подборе шрифтов и иллюстраций.
В качестве основы для печати используются такие материалы:
Каждый образец продукции перед тем, как уйти в печать, разрабатывается на отдельном макете. В итоге вы получаете продукцию индивидуального образца, ориентированную под особенности вашего бизнеса.
Преимущества фирмы HQ Print
Почему именно HQ Print следует выбирать для печати ваших каталогов? Фирма выгодно отличается от конкурентов. Тут используется передовое самое современное оборудование для печати. Поэтому вы получаете продукцию высшего качества.
Вдобавок, тут:
Сотрудники берутся за выполнение работы любой сложности. Какой бы каталог вы не заказали, он будет выполнен в лучшем качестве. Фирма принимает заказы на любой тираж. Независимо, сколько каталогов вы желаете заказать. Вы можете заказать 2, а также 10 тысяч экземпляров.
Фирма принимает заказы со всех городов Украины. Чтобы произвести заказ достаточно связаться с сотрудниками по телефону на сайте и предоставить свои требования.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Неползучее наступление. Почему освобождение Горловки - это ключ к Енакиево и Дебальцево
|Связи с Коломойским. Новое расследование о Зеленском
|Финансисты прогнозируют гривне серьезное укрепление 9 апреля
|«Крысиные бега»: О чем свидетельствует отставка председателя Одесчины Степанова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Как получить кредит
|Ритейлер ARGO откроет 6 магазинов европейских брендов в ТРЦ River Mall
|Приватбанк запустил ботов для поиска персонала
|О чем расскажет уровень тромбоцитов в крови: об этом должен знать каждый!
|Ручные опрыскиватели Sadko и Solo: популярные модели, преимущества
|Бизнес-рюкзаки для деловых людей
Это интересно
|Xiaomi заподозрили в намеренном внедрении уязвимости в браузеры MI и Mint
|Илон Маск объяснил наличие камеры в салоне Tesla Model 3
|Объявлены самые выгодные смартфоны по соотношению цены и производительности
|Каждый четвертый станок в Германии уже подключен к интернету
|Одна из самых впечатляющих разработок Google стала доступна почти всем пользователям Android в США
|Десятка самых производительных Android-смартфонов AnTuTu на мировом рынке. Huawei P30 Pro дебютировал на девятой позиции
|Эксперты высказали свои сомнения в экономической и экологической пользе электрических грузовиков