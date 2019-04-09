Качественные каталоги для бизнеса





Любой бизнес, реализующий продукцию, нуждается в классификации товаров. Сделать это легко можно при помощи каталогов. Качественные каталоги вы можете заказать в фирме HQ Print, перейдя по ссылке на сайт hqprint.com.ua/produkciya/katalogi.





Особенности производства

Для печати каталогов используется высокотехнологичная осфетная печать, совмещаемая с возможностями оперативной печати. Благодаря этому каталоги получаются качественными образцами.

Для печати каталогов используется специальная шестикрасочная печатная машина. На ней производятся полнокрасочные оттиски, благодаря чему продукция выглядит наиболее привлекательно.

Результатом производства остаются довольны все заказчики. После производства печати на свет выходят каталоги, которые не стыдно представить для проведения маркетинговой компании. Причем в каждом отдельном случае в ходе производства печати используются индивидуальные приемы при подборе шрифтов и иллюстраций.

В качестве основы для печати используются такие материалы:

мелованая и немелованая бумага;

дизайнерские картоны;

металлизированая бумага.

Каждый образец продукции перед тем, как уйти в печать, разрабатывается на отдельном макете. В итоге вы получаете продукцию индивидуального образца, ориентированную под особенности вашего бизнеса.





Преимущества фирмы HQ Print

Почему именно HQ Print следует выбирать для печати ваших каталогов? Фирма выгодно отличается от конкурентов. Тут используется передовое самое современное оборудование для печати. Поэтому вы получаете продукцию высшего качества.

Вдобавок, тут:

лояльные цены;

постоянно проводятся акции, направленные на снижение стоимости продукции;

внимательное обслуживание.

Сотрудники берутся за выполнение работы любой сложности. Какой бы каталог вы не заказали, он будет выполнен в лучшем качестве. Фирма принимает заказы на любой тираж. Независимо, сколько каталогов вы желаете заказать. Вы можете заказать 2, а также 10 тысяч экземпляров.

Фирма принимает заказы со всех городов Украины. Чтобы произвести заказ достаточно связаться с сотрудниками по телефону на сайте и предоставить свои требования.