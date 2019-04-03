Как получить кредит





Когда нам очень срочно нужны деньги, а одалживать их у друзей желания никакого нет, займ можно оформить в банке. Это означает, что вы берете в банке определенную сумму на некоторый срок. За время пользования такими деньгами вы платите проценты от суммы займа и вместе с этим постепенно погашаете само тело кредита. В итоге вы вернете полностью свой долг и заплатите определенную сумму за его использование. Также во многих случаях вы имеете право погасить свою задолженность преждевременно и, возможно, попасть в беспроцентный срок погашения. Это обычно период 1-2 месяца, за который можно вернуть деньги в банк, и при этом не платить за их использование. Кредитование - это необходимый вид финансовых отношений для экономики любой страны. К тому же, если правильно распоряжаться своими денежными средствами, кредит может стать целой находкой для вас. Сегодня вы можете получить кредит наличными или же на карту на выгодных условиях в банке ПУМБ. Если раньше процедура оформления кредита занимала немало времени и требовала огромного перечня документов, то сейчас этот процесс немного упростили. К тому же, если вы собираетесь оформить онлайн кредит на карту, вам практически не нужно никаких документов для этого.





Что нужно, чтобы оформить кредит в банке

Процедура оформления кредит в каждом банке имеет своих нюансы. Но, практически все из них имеют общие базовые требования к заемщику. К таким требованиям относятся:

Наличие справки о доходах. Документы, подтверждающие личность (паспорт и ИНН). Наличие постоянного места работы с официальным доходом. Гражданство Украины. Возраст заемщика в среднем от 18 (но не моложе) до 70 лет (может быть и старше).

Раньше, имея все эти документы, человеку приходилось стоять в больших очередях, а потом ждать несколько дней решения по кредиту. Ведь, даже имея нужные документы и выполняя все необходимые условия, вам могут не открыть кредит. Проверять будут не только ваши документы, но и ранее зарегистрированную кредитную историю, наличие судимости и другую информацию. Сегодня же вы можете оставить свои данные в личном кабинете на сайте банка (к примеру банка ПУМБ) и заказать оформление кредита для вас.