Финансовые новости
- |
- 28.03.19
- |
- 22:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ритейлер ARGO откроет 6 магазинов европейских брендов в ТРЦ River Mall
21:24 28.03.2019 |
ООО "Арго - торговая сеть" (ARGO, Киев) арендовала около 800 кв. м под шесть модных монобрендовых магазинов - Scotch&Soda, Liu Jo, Lee Cooper, Penti, OVS Kids и Parfois - в строящемся в Дарницком районе столицы торгово-развлекательном центре (ТРЦ) River Mall.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ТРЦ River Mall, площадь магазина Scotch&Soda составит 180 кв. м, Liu Jo - 162 кв. м, Lee Cooper - 105 кв. м, Penti - 74 кв. м, OVS Kids - 180 кв. м, Parfois - 96 кв. м.
Все магазины данных брендов будут представлены в Дарницком районе впервые.
"ТРЦ River Mall является первым высококлассным торговым центром Дарницкого района столицы, что позволяет сделать доступными для жителей данного района популярные европейские бренды группы ARGO ", - отметили представители торговой сети.
Как сообщалось, компания ARGO вывела итальянский премиальный бренд Liu Jo и голландский Scotch&Soda на рынок Украины в 2018 году. В ТРЦ River Mall магазины данных брендов станут уже третьими в каждой из сети.
Кроме того, в 2017 году ARGO вернула в Украину английский бренд Lee Cooper, работающий в более 100 странах мира. В настоящее время действует одна торговая точка данного бренда, в ТРЦ River Mall заработает вторая.
Португальский бренд Parfois занимается производством женских сумок, украшений, модных аксессуаров (очки, шляпки, платки) одежды и обуви. В Украине бренд представлен с 2007 года и сейчас насчитывает девять торговых точек.
Penti - второй по величине производитель женского, мужского и детского нижнего белья в Европе. Сеть насчитывает более 400 магазинов в 30 странах мира, в Украине действует две торговые точки.
Итальянский бренд детской одежды OVS kids торговой сети ARGO представлен двумя магазинами в Украине.
ООО "Арго - торговая сеть" создана в 1991 году. Первый магазин сети Lee&Wrangler открыт в Киеве в 1992 году, позже ARGO выводит на украинский рынок бренды Reebok, United Colors of Benetton и Leather Palace. Сейчас торговая сеть развивает более 22 мультибрендовых и монобрендовых форматов. На начало 2019 года сеть насчитывает 44 магазина в Киеве, Борисполе, Одессе, Харькове и Львове.
Компания представляет в Украине мировые бренды Mango, Hummel, KVL, Benetton, Parfois, Orsay, Penti, Desigual, Piazza Italia, Liu Jo, Lee Cooper, Scotch&Soda, Vila, Vero Moda, Timeout, Jack&Jones, OVS Kids, Only, Only & Sons.
Строительство River Mall по ул. Днепровская Набережная, 10 в густонаселенном Дарницком районе Киева началось в 2015 году. Общая площадь проекта - 140 тыс. кв. м, арендная - более 62,2 тыс. кв. м. В состав комплекса входит ТРЦ (54,6 тыс. кв. м), бизнес-центр (4,5 тыс. кв. м), аквапарк (4 тыс. кв. м), многоуровневый наземный и подземный паркинги на 1550 машиномест.
Открытие ТРЦ River Mall запланировано на весну 2019 года. Якорными арендаторами станут магазины группы Inditex, сеть супермаркетов "Сільпо", кинотеатр "Планета Кино" с IMAX, развлекательный центр Papashon. Особенностью проекта станет фудкорт и ивент-зона с открытой террасой и видом на Днепр.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|У Зеленского прокомментировали информацию о том, что В.Зеленский не указал в декларации 15-комнатную виллу
ТОП-НОВОСТИ
|«Стальные яйца» и карлик: Зачем Зеленскому, Ляшко и Тимошенко нужен Путин
|«Любі друзі» Обамы. Поможет ли новый посол США уволить Сытника
|НКЦБФР закончила работу над проектом закона, который даст старт масштабной пенсионной реформе
|Ситуация на межбанке продолжает пребывать под прессом календарного и политико-психологического факторов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Приватбанк запустил ботов для поиска персонала
|О чем расскажет уровень тромбоцитов в крови: об этом должен знать каждый!
|Ручные опрыскиватели Sadko и Solo: популярные модели, преимущества
|Бизнес-рюкзаки для деловых людей
|Онлайн займы: все что нужно знать о МФО
|Финансовые и юридические услуги «под ключ»
Это интересно
|Apple поборется с Netflix за зрителя при помощи фирменного сервиса Apple TV+
|Представлен игровой сервис Apple Arcade с подпиской
|Представлена кредитная карта Apple Card
|Brabus поможет Great Wall с разработкой люксовых кроссоверов
|Что нужно знать о реформе авторского права в ЕС
|Шаг к закрытому обществу? ЕС поддержал реформу авторского права
|Компания McDonald's приобрела стартап Dynamic Yield, работающий в сфере технологий искусственного интеллекта