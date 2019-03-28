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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Ритейлер ARGO откроет 6 магазинов европейских брендов в ТРЦ River Mall

21:24 28.03.2019 |

Пресс-релизы

ООО "Арго - торговая сеть" (ARGO, Киев) арендовала около 800 кв. м под шесть модных монобрендовых магазинов - Scotch&Soda, Liu Jo, Lee Cooper, Penti, OVS Kids и Parfois - в строящемся в Дарницком районе столицы торгово-развлекательном центре (ТРЦ) River Mall.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ТРЦ River Mall, площадь магазина Scotch&Soda составит 180 кв. м, Liu Jo - 162 кв. м, Lee Cooper - 105 кв. м, Penti - 74 кв. м, OVS Kids - 180 кв. м, Parfois - 96 кв. м.

Все магазины данных брендов будут представлены в Дарницком районе впервые.

 

"ТРЦ River Mall является первым высококлассным торговым центром Дарницкого района столицы, что позволяет сделать доступными для жителей данного района популярные европейские бренды группы ARGO ", - отметили представители торговой сети.

Как сообщалось, компания ARGO вывела итальянский премиальный бренд Liu Jo и голландский Scotch&Soda на рынок Украины в 2018 году. В ТРЦ River Mall магазины данных брендов станут уже третьими в каждой из сети.

Кроме того, в 2017 году ARGO вернула в Украину английский бренд Lee Cooper, работающий в более 100 странах мира. В настоящее время действует одна торговая точка данного бренда, в ТРЦ River Mall заработает вторая.

 

Португальский бренд Parfois занимается производством женских сумок, украшений, модных аксессуаров (очки, шляпки, платки) одежды и обуви. В Украине бренд представлен с 2007 года и сейчас насчитывает девять торговых точек.

Penti - второй по величине производитель женского, мужского и детского нижнего белья в Европе. Сеть насчитывает более 400 магазинов в 30 странах мира, в Украине действует две торговые точки.

Итальянский бренд детской одежды OVS kids торговой сети ARGO представлен двумя магазинами в Украине.

ООО "Арго - торговая сеть" создана в 1991 году. Первый магазин сети Lee&Wrangler открыт в Киеве в 1992 году, позже ARGO выводит на украинский рынок бренды Reebok, United Colors of Benetton и Leather Palace. Сейчас торговая сеть развивает более 22 мультибрендовых и монобрендовых форматов. На начало 2019 года сеть насчитывает 44 магазина в Киеве, Борисполе, Одессе, Харькове и Львове.

Компания представляет в Украине мировые бренды Mango, Hummel, KVL, Benetton, Parfois, Orsay, Penti, Desigual, Piazza Italia, Liu Jo, Lee Cooper, Scotch&Soda, Vila, Vero Moda, Timeout, Jack&Jones, OVS Kids, Only, Only & Sons.

Строительство River Mall по ул. Днепровская Набережная, 10 в густонаселенном Дарницком районе Киева началось в 2015 году. Общая площадь проекта - 140 тыс. кв. м, арендная - более 62,2 тыс. кв. м. В состав комплекса входит ТРЦ (54,6 тыс. кв. м), бизнес-центр (4,5 тыс. кв. м), аквапарк (4 тыс. кв. м), многоуровневый наземный и подземный паркинги на 1550 машиномест.

Открытие ТРЦ River Mall запланировано на весну 2019 года. Якорными арендаторами станут магазины группы Inditex, сеть супермаркетов "Сільпо", кинотеатр "Планета Кино" с IMAX, развлекательный центр Papashon. Особенностью проекта станет фудкорт и ивент-зона с открытой террасой и видом на Днепр.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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