Приватбанк запустил ботов для поиска персонала

ПриватБанк запустил робота PrivatJobBot в Telegram, который займется поиском персонала для крупнейшего банка Украины. Первый банковский бот-рекрутер позволяет в пару кликов подобрать вакансию в ближайшем подразделении ПриватБанка, получить всю информацию о вакансии и даже поиграть в игру «Найди для себя лучшую должность в банке».

После выбора подходящей должности в банке, пользователям мессенджера остается написать свои контактные данные. Заполненные через ботов заявки на вакансии обрабатываются HR-службой банка в течение двух дней. Если претендент подходит выбранной вакансии, далее с ним связывается «живой» рекрутер для проведения собеседований и сопровождения трудоустройства в банке.

PrivatJobBot работает в круглосуточном режиме и обеспечивает обновление доступных вакансий в банке в режиме онлайн. Как отмечают в банке, активными пользователями рекрутинг-бота станут студенты и люди, которые привыкли проводить свое время в мессенджерах.