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Приватбанк запустил ботов для поиска персонала
08:47 28.03.2019 |
ПриватБанк запустил робота PrivatJobBot в Telegram, который займется поиском персонала для крупнейшего банка Украины. Первый банковский бот-рекрутер позволяет в пару кликов подобрать вакансию в ближайшем подразделении ПриватБанка, получить всю информацию о вакансии и даже поиграть в игру «Найди для себя лучшую должность в банке».
После выбора подходящей должности в банке, пользователям мессенджера остается написать свои контактные данные. Заполненные через ботов заявки на вакансии обрабатываются HR-службой банка в течение двух дней. Если претендент подходит выбранной вакансии, далее с ним связывается «живой» рекрутер для проведения собеседований и сопровождения трудоустройства в банке.
PrivatJobBot работает в круглосуточном режиме и обеспечивает обновление доступных вакансий в банке в режиме онлайн. Как отмечают в банке, активными пользователями рекрутинг-бота станут студенты и люди, которые привыкли проводить свое время в мессенджерах.
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