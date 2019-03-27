О чем расскажет уровень тромбоцитов в крови: об этом должен знать каждый!

При любом недомогании врач первым делом отправляет пациента сдать общий анализ крови, и это не случайно. Формула крови определяет текущее состояние человека, а изменения, которые происходят в ней под воздействием заболевания являются основой для выстраивания правильной стратегии лечения.

Сама по себе формула крови состоит из разных форменных элементов, в том числе тромбоцитов. Что такое тромбоциты, какова их норма в крови женщин, мужчин или детей, о чем говорит их снижение или повышение? Давайте узнаем.

Что такое тромбоциты

Тромбоциты - это крошечные кровяные пластинки, которые вырабатываются в костном мозге из плазмы клеток. Задача тромбоцитов - отвечать за свертываемость крови и защищать организм от некоторых болезнетворных бактерий, разрушая их мембраны.

При возникновении ран и повреждений кровяных сосудов, у каждого крошечного тромбоцита появляется до десятка отростков в несколько раз превышающих размер самой пластинки и кровотечение прекращается. Живут тромбоциты чуть больше недели, а затем разрушаются и им на смену приходят новые.

Норма тромбоцитов

Как и любой показатель крови, тромбоцит имеет свою норму или (как говорят врачи) референтное значение. Единицей измерения тромбоцитов считается 1000 на один микролитр крови. Норма содержания в крови бесцветных кровяных телец зависит от возраста и пола:

у новорожденных - от 100 до 350 тыс. Ед/мкл.;

у детей до 7 лет количество тромбоцитов варьируется от 150 до 450 тыс. Ед/мкл.

у мужчин от 200 до 400 Ед/мкл.

у женщин от 180 до 320 Ед/мкл., но во время менструаций их уровень снижается до 75 Ед/мкл., и это также является нормой.

Повышенные тромбоциты

Повышенные тромбоциты могут быть косвенными признаками ряда опасных заболеваний, таких как туберкулез, энтерит, онкология, артрит и т. д. Но это далеко не всегда так. К примеру, тромбоциты активно вырабатываются в процессе нервного перевозбуждения. Именно поэтому после громких скандалов и ссор может разболеться голова. Дело в том, что избыток тромбоцитов приводит к затрудненному движению крови по сосудам, в том числе мозга, и это становится причиной головной боли.

Если анализ крови показал повышенный уровень тромбоцитов (тромбоцитоз), обязательно сообщите об этом своему терапевту. Избыточное количество тромбоцитов приводит к риску образования тромбов, закупорки вен и артерий, инфарктов и инсультов. После проведения дополнительных обследований, врач выяснит причину повышения тромбоцитов и назначит соответствующую терапию.

Пониженные тромбоциты

"Не менее тревожный сигнал - пониженный уровень бесцветных кровяных телец. Про тромбоцитопению (а именно так называется низкая выработка тромбоцитов в организме) известно следующее: она может свидетельствовать о циррозе печени, анемии, поражении костного мозга и ряде других опасных заболеваний", - поясняют специалисты фармацевтической компании "Юрия-Фарм", производители единственного в Украине медицинского препарата, показанного для лечения тромбоцитопении "Эмаплаг".

При этом, заверяют эксперты, паниковать не стоит. Низкий уровень тромбоцитов может быть выявлен во время менструаций, при частых носовых кровотечениях, кровоточивости десен, то есть, при любой незначительной, но регулярной потере крови.

Но в любом случае тромбоцитопения требует внимания вашего терапевта, назначения дополнительных исследований, таких как:

УЗИ внутренних органов,

компьютерная томография,

тест на наличие антител в крови,

время свертываемости крови и т. д.

Понижение уровня тромбоцитов чревато потерей эластичности и хрупкостью сосудов и обычно требует медикаментозной терапии. Берегите себя и будьте здоровы!