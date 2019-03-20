Финансовые новости
- |
- 20.03.19
- |
- 13:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ручные опрыскиватели Sadko и Solo: популярные модели, преимущества
12:31 20.03.2019 |
Садовые опрыскиватели - незаменимые помощники для борьбы с вредителями растений на участке. Распылять химикаты, "подкармливать" растения и грунт удобрениями - их основная задача. Стоит отметить, что сейчас огромный выбор видов опрыскивателей. Профессионалы для ферм и хозяйств выбирают мотоопрыскиватели. Дачники отдают предпочтение ручным агрегатам. Конструкция опрыскивателей у всех видов похожа: резервуар с насосом, который подает давление, шланг, штанга с фильтром и форсункой. У ручных моделей воздух для давления насоса подкачивает оператор с помощью рычага. Помимо основных функций, опрыскиватели используют для того, чтобы почистить технику или покрасить поверхность.
Разновидности ручных опрыскивателей
Помимо основных видов, у ручных опрыскивателей есть подвиды.
1. Помповый опрыскиватель. Представляет собой несложный механизм: резервуар с помпой и распылителем. Нужно подкачать воздух насосом и нажать на рычаг. чтобы распылить препарат. Некоторое время, пока давления достаточно, он работает непрерывно, потом следует подкачать воздух насосом. Объем резервуара обычно не превышает 3 л.
2. Гидравлический опрыскиватель. К ним относятся средние по объему опрыскиватели - от 3 до 15 литров. Это агрегаты, которые удобно носить на спине, у них есть штанга, а для распыления нужно нажать кнопку. На крышке бака расположен насос, который дает огромное давление (4 атмосферы). Покупайте модели с фиксированной кнопкой, чтобы не отвлекаться при работе.
3. Ранцевый опрыскиватель. Особенность данного вида - наличие плечевых ремней для удобства перемещения инструмента. Это довольно объемные опрыскиватели - до 20 литров. Устройство по принципу работы напоминает помповый опрыскиватель, здесь тоже есть насос, но давление создается в специальном отсеке. Это обезопасит пользователя от возможного разрыва резервуара при чрезмерном давлении. Модели этого вида эргономичны: удобные плечевые ремни, ручка сбоку, чтобы в случае необходимости создавать давление, а штанга с другой стороны. К данным видам относится более сложный аккумуляторный опрыскиватель.
4. Пневматический опрыскиватель. Делятся на два типа: ручные и переносные. Давление в устройстве нагнетается помпой, которая расположена на крышке опрыскивателя.
Если говорить о недостатках всех видов, то их не так много, но обязательно учитывайте при покупке. К примеру, помповые нужно периодически "подкачивать" для создания давления.
Однако плюсов от покупки ручного опрыскивателя намного больше. Все модели сделаны для комфорта и безопасности пользователя, они много не весят, сделаны из прочных материалов, имеют быстрый и простой механизм действия.
При покупке обратите внимание на марку, спросом пользуются бренды Sadko и Solo.
Ручные опрыскиватели ТМ Sadko
Опрыскиватель ручной Sadko - это проверенный помощник для сада и огорода. Бренд известен качественной продукцией и заботой о безопасности пользователя.
Опрыскиватель ручной Sadko SPR-8
Ручные опрыскиватели ТМ Solo
Немецкий бренд занимает лидирующие позиции среди изготовителей качественной садовой продукции. Ручные опрыскиватели марки - эргономичны, безопасны и устойчивы (https://www.motoblok.biz/ru/catalog/12525/opryskivateli-ruchnye-solo.html).
Опрыскиватель Solo 461
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин в среду продлит контракт с правлением «Нафтогаза» на год – Гройсман
|Андрей Коболев: Надеюсь, что у нового оператора ГТС будет контракт с «Газпромом»
|Спрос на валюту 19 марта не увеличивался. Главная причина ее подорожания - это массовое сокращение валютных продаж
|Великолепная восьмерка. Зачем Тимошенко так много технических кандидатов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бизнес-рюкзаки для деловых людей
|Онлайн займы: все что нужно знать о МФО
|Финансовые и юридические услуги «под ключ»
|Блюда японской кухни с доставкой
|Чем полезны игрушки из мультиков для малыша
|Как повысить интерес к учебе c помощью онлайн-помощников
Это интересно
|Топ-10 самых дорогих городов для жизни в 2019 году
|Hyundai показал, какой будет новая Sonata
|Впервые в истории беспилотник Airbus доставил груз с берега на корабль в порту Сингапура
|IBM: квантовые вычисления представляют угрозу для блокчейна и криптовалют
|Полностью беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Redmi AirDots стоят $15
|Новый гиперкар Aston Martin оснастят меняющим форму антикрылом
|JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры