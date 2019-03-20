Ручные опрыскиватели Sadko и Solo: популярные модели, преимущества

Садовые опрыскиватели - незаменимые помощники для борьбы с вредителями растений на участке. Распылять химикаты, "подкармливать" растения и грунт удобрениями - их основная задача. Стоит отметить, что сейчас огромный выбор видов опрыскивателей. Профессионалы для ферм и хозяйств выбирают мотоопрыскиватели. Дачники отдают предпочтение ручным агрегатам. Конструкция опрыскивателей у всех видов похожа: резервуар с насосом, который подает давление, шланг, штанга с фильтром и форсункой. У ручных моделей воздух для давления насоса подкачивает оператор с помощью рычага. Помимо основных функций, опрыскиватели используют для того, чтобы почистить технику или покрасить поверхность.





Разновидности ручных опрыскивателей

Помимо основных видов, у ручных опрыскивателей есть подвиды.





1. Помповый опрыскиватель. Представляет собой несложный механизм: резервуар с помпой и распылителем. Нужно подкачать воздух насосом и нажать на рычаг. чтобы распылить препарат. Некоторое время, пока давления достаточно, он работает непрерывно, потом следует подкачать воздух насосом. Объем резервуара обычно не превышает 3 л.

2. Гидравлический опрыскиватель. К ним относятся средние по объему опрыскиватели - от 3 до 15 литров. Это агрегаты, которые удобно носить на спине, у них есть штанга, а для распыления нужно нажать кнопку. На крышке бака расположен насос, который дает огромное давление (4 атмосферы). Покупайте модели с фиксированной кнопкой, чтобы не отвлекаться при работе.

3. Ранцевый опрыскиватель. Особенность данного вида - наличие плечевых ремней для удобства перемещения инструмента. Это довольно объемные опрыскиватели - до 20 литров. Устройство по принципу работы напоминает помповый опрыскиватель, здесь тоже есть насос, но давление создается в специальном отсеке. Это обезопасит пользователя от возможного разрыва резервуара при чрезмерном давлении. Модели этого вида эргономичны: удобные плечевые ремни, ручка сбоку, чтобы в случае необходимости создавать давление, а штанга с другой стороны. К данным видам относится более сложный аккумуляторный опрыскиватель.

4. Пневматический опрыскиватель. Делятся на два типа: ручные и переносные. Давление в устройстве нагнетается помпой, которая расположена на крышке опрыскивателя.

Если говорить о недостатках всех видов, то их не так много, но обязательно учитывайте при покупке. К примеру, помповые нужно периодически "подкачивать" для создания давления.

Однако плюсов от покупки ручного опрыскивателя намного больше. Все модели сделаны для комфорта и безопасности пользователя, они много не весят, сделаны из прочных материалов, имеют быстрый и простой механизм действия.

При покупке обратите внимание на марку, спросом пользуются бренды Sadko и Solo.





Ручные опрыскиватели ТМ Sadko

Опрыскиватель ручной Sadko - это проверенный помощник для сада и огорода. Бренд известен качественной продукцией и заботой о безопасности пользователя.

Опрыскиватель ручной Sadko SPR-8

Форсунка сделана из латуни, легко регулирует струю и напор распыляемого вещества.

Есть фиксированная кнопка для подачи давления.

8 литров - это оптимальный объем для небольшого участка.

Длина штанги 1,3 метров - достаточно, чтобы обрабатывать деревья в саду.

В ремкомплекте резиновые сальники.

Ручные опрыскиватели ТМ Solo

Немецкий бренд занимает лидирующие позиции среди изготовителей качественной садовой продукции. Ручные опрыскиватели марки - эргономичны, безопасны и устойчивы (https://www.motoblok.biz/ru/catalog/12525/opryskivateli-ruchnye-solo.html).

Опрыскиватель Solo 461

Прочный пластмассовый корпус устойчив к солнечным лучам.

На рычаге есть фиксатор, поэтому не нужно жать на кнопку постоянно.

К ручному клапану можно присоединить манометр.

Штанга небольшая - 50 см, при желании ее можно сменить.