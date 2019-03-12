Онлайн займы: все что нужно знать о МФО

В Украине функционируют различные микрофинансовые организации, выдающие займы онлайн. Компании одалживают денежные средства под проценты на выбранный клиентом срок. При определении периода и суммы выдачи кредита МФО учитывают величину дохода заемщика, а также другие сведения.

Требования к заемщику

Каждая МФО имеет собственные требования к кредитополучателю. Критерии, которым должен соответствовать заемщик, следующие:

* наличие украинского гражданства;

* лицо должно иметь регистрацию на территории страны;

* возраст от 18 лет или 21 года и до 69 лет;

* наличие постоянного источника дохода (справка с места работы не требуется, клиент указывает сумму заработной платы).

Что необходимо для получения займа?

Получение займа онлайн - процедура, требующая наличия сведений из двух документов. При заполнении анкеты указывают паспортные данные, идентификационный код и размер дохода.

Оформление заявки происходит через сайт МФО. После указания личных данных заемщику необходимо дождаться ответа. Анкеты, поданные онлайн, рассматриваются в среднем в течение 15 минут.

Способы получения займа

После одобрения заявки клиент может получить денежные средства тремя способами:

1. Онлайн перевод на карту или электронный кошелек заемщика;

2. Наличными в офисе МФО;

3. Денежный перевод через банковскую организацию.

Срок получения денег у вариантов разный. Перечисление суммы займа на карту (электронный кошелек) осуществляется в течение суток. Второй способ дает возможность забрать наличные средства в филиале компании у менеджера в часы работы МФО. Банковский перевод - долгосрочный вариант получения средств. Он осуществляется в течение нескольких суток.

Как выбрать МФО

К выбору компании, предоставляющей займы онлайн, следует подходить ответственно. МФО в Украине осуществляют деятельность на правовой основе. Клиент может не беспокоиться о незаконном получении займа.

Перед обращением в микрофинансовую организацию необходимо прочитать отзывы о ней на форумах и специально предназначенных для этого сайтах-отзовиках. Чтобы удостовериться в легальности компании, необходимо проверить свидетельство и лицензию МФО.

Обращаться для получения займа следует в популярные организации с рейтингом выше среднего. Доверием у клиентов они пользуются по причине защиты персональных данных заемщика и гарантии конфиденциальности информации.