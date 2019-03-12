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Онлайн займы: все что нужно знать о МФО
11:00 12.03.2019 |
В Украине функционируют различные микрофинансовые организации, выдающие займы онлайн. Компании одалживают денежные средства под проценты на выбранный клиентом срок. При определении периода и суммы выдачи кредита МФО учитывают величину дохода заемщика, а также другие сведения.
Требования к заемщику
Каждая МФО имеет собственные требования к кредитополучателю. Критерии, которым должен соответствовать заемщик, следующие:
* наличие украинского гражданства;
* лицо должно иметь регистрацию на территории страны;
* возраст от 18 лет или 21 года и до 69 лет;
* наличие постоянного источника дохода (справка с места работы не требуется, клиент указывает сумму заработной платы).
Что необходимо для получения займа?
Получение займа онлайн - процедура, требующая наличия сведений из двух документов. При заполнении анкеты указывают паспортные данные, идентификационный код и размер дохода.
Оформление заявки происходит через сайт МФО. После указания личных данных заемщику необходимо дождаться ответа. Анкеты, поданные онлайн, рассматриваются в среднем в течение 15 минут.
Способы получения займа
После одобрения заявки клиент может получить денежные средства тремя способами:
1. Онлайн перевод на карту или электронный кошелек заемщика;
2. Наличными в офисе МФО;
3. Денежный перевод через банковскую организацию.
Срок получения денег у вариантов разный. Перечисление суммы займа на карту (электронный кошелек) осуществляется в течение суток. Второй способ дает возможность забрать наличные средства в филиале компании у менеджера в часы работы МФО. Банковский перевод - долгосрочный вариант получения средств. Он осуществляется в течение нескольких суток.
Как выбрать МФО
К выбору компании, предоставляющей займы онлайн, следует подходить ответственно. МФО в Украине осуществляют деятельность на правовой основе. Клиент может не беспокоиться о незаконном получении займа.
Перед обращением в микрофинансовую организацию необходимо прочитать отзывы о ней на форумах и специально предназначенных для этого сайтах-отзовиках. Чтобы удостовериться в легальности компании, необходимо проверить свидетельство и лицензию МФО.
Обращаться для получения займа следует в популярные организации с рейтингом выше среднего. Доверием у клиентов они пользуются по причине защиты персональных данных заемщика и гарантии конфиденциальности информации.
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