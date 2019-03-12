Финансовые и юридические услуги «под ключ»

Если вы задумали вести свой бизнес в офшорах, загляните на сайт юридической компании Bridges Wealth Managment Solutions. Тут вам помогут не только с организацией бизнеса, но также создадут все условия для успешного его развития.

Прежде чем открывать компанию в Гонконге, Сингапуре, Гибралтаре и других офшорных зонах, обратитесь за юридической консультацией в компанию. Тут работают специалисты по корпоративному праву, которые разложат по полочкам все возможные риски.

Хотите инвестировать в экономику этих стран? И тут вам помогут. Вы узнаете, где лучше вести инвестиционный бизнес, какую нишу лучше занять, разберут все риски и возможности, связанные с вашим бизнесом.

Вы можете полностью доверится сотрудникам компании. Через своего доверенного можно организовать и вести бизнес, открывать счета, проводить операции с иностранными валютами. Вам помогут зарегистрировать в Гонконге или Сингапуре свою финансовую компанию со счетом или без счета.

Ваш бизнес связан с закупкой товаров за рубежом? И это по плечу сотрудникам компании. Они, используя большой дипломатический опыт, организуют деловые переговоры, а при необходимости сами проведут их.

При необходимости сотрудники компании могут взять на себя управление активами вашего бизнеса. Все поручения всегда выполняются четко и в указанные сроки. Ведение бизнеса осуществляется профессионально и со знанием дела.

Компания берет на себя проверку несоответствия деятельности бизнесовых фирм требованиям финансовых учреждений и других контролирующих органов. Выявляет методом финансовых проверок нечистоплотных сотрудников, которые отмывают деньги за счет вашей репутации.

Компания берет на себя проведение аудитов по выявления несоответствия деятельности фирмы существующим нормам законодательства, выявления правил внутриорганизационного порядка, которые нарушают нормальную деятельность предприятия или фирмы.

Все сотрудники имеют большой опыт за плечами. Финансовое или юридическое образование и знание своего дела помогают им осуществлять свою деятельность наиболее эффективно и быть компетентными во многих вопросах финансового корпоративного права.