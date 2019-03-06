Блюда японской кухни с доставкой

Японская кухня становится очень популярной сегодня. И это не зря. Ведь японские блюда сочетают в себе оригинальность подачи еды, необычность соединения продуктов в рецептах и непривычность вкусовых качеств. Побаловать себя изысканными блюдами Японии вы можете в сети ресторанов "ЯпонаХата". Они находятся в таких больших городах, как Харьков, Днепр, Львов, Киев, Ивано-Франковск. Но если у вас нету возможности посетить рестораны "ЯпонаХата", вы можете заказать в этих городах любое блюдо из ассортимента себе домой. Для этого заходите на Yaponahata.com и побалуйте себя и своих близких блюдами японской кухни.

Какие блюда можно заказать в "ЯпонаХата"?

Меню ресторана разнообразное. Первое, на что стоит обратить внимание, - это суши и роллы. Эти блюда можно заказать с такими вариантами начинок:

лосось;

огурец;

авокадо;

креветки;

сыр "Филадельфия";

тунец;

крабовые палочки.

Это блюдо вы подберёте на любой вкус. Кроме этого, можно ещё заказать:

сашими;

ланчи;

супы с разными морепродуктами;

салаты;

горячие блюда;

напитки.

По доступной цене эти блюда доставят к вам домой, и вы будете ими наслаждаться без лишних проблем. Японская еда лёгкая и живительная для организма. В ней содержится большое количество витаминов. Также она способствует интеллектуальной работе и повышает работоспособность человека. Поэтому блюда японской кухни чудесно подойдут и для завтрака, и для обеда в перерыве на работе, и для ужина.

Особенности заказа и доставки блюд

Сделать заказ любого блюда можно двумя путями:

на сайте https://yaponahata.com, оформив онлайн-заявку;

позвонив по телефону 0 800 30-78-78.

Доставка работает бесплатно в городах, где находятся рестораны "ЯпонаХата". Вы оплачиваете только стоимость блюда, которое заказали.

Преимущество доставки еды с ресторана "ЯпонаХата" в том, что еду вам принесут быстро. В среднем время доставки не превышает 90 минут. Доставка еды может занимать больше времени, если заказ поступил с отдалённого от центра города места.

Блюда японской кухни от "ЯпонаХата" - это лучший способ побаловать себя и своих близких экзотическим приёмом пищи. Заказывайте любые блюда - подарите себе чудесное настроение.