Чем полезны игрушки из мультиков для малыша

Современные мультсериалы настолько интересны и красочны, что их с удовольствием смотрят подростки и взрослые. К тому же многие персонажи бесконечно обаятельны, как например герои «Щенячьего патруля». Так и хочется прижать к себе пушистого трогательного зверька, который, несмотря на умилительную внешность, проявляет чудеса сообразительности и смекалки.

Мальчишки замирают в восхищении от вида звездолетов и машин, которыми пользуются персонажи фантастических блокбастеров. Все ребята примеряют на себя роль отважного Бэтмена, мечтая хоть раз промчаться над городом в скоростном Бэтмобиле. Девочки мысленно переносятся в полный загадочных тайн мир кукол Винкс или восхитительных красавиц Барби, которые умеют стильно одеваться, создавать изысканные интерьеры, оставаясь при этом замечательными хозяйками и модницами.

Но смотреть мультфильмы часами совсем не полезно, хотя взрослые и понимают, как трудно расстаться с полюбившимися героями. Игрушки и игровые наборы - отличная альтернатива телевизору. Дети становятся участниками событий, придумывают свои сценарии, воссоздают картины из полюбившихся блокбастеров и комиксов.

Коллекции игрушек из популярных кинолент

Современные фирменные игрушки отличаются высокой детализацией и очевидным сходством с персонажами мультфильмов. Фигурки очаровательных фей Винкс, кукол Барби или учениц школы Монстров выполнены из качественного упругого пластика, одежда и аксессуары - из натурального текстиля и кожи. Каждой девочке хотелось бы приобрести полную коллекцию чудесных персонажей!

Пришедшие к нам из сериала Щенячий патруль игрушки бьют рекорды популярности. Фигурки отважных Зумы, Крепыша, Гонщика, Рокки - точные копии любимых героев. Прототипов мультфильма выпущено так много, что у некоторых ребят скапливаются огромные коллекции, которые они с удовольствием используют в различных сюжетно-ролевых играх.

Игровые наборы, созданные по мотивам «Звездных войн», по-прежнему остаются на пике популярности. Космические станции, подводные аппараты, вездеходы, секретное оружие и прочие механизмы, входящие в состав конструкторов «Лего», изготовлены на базе высоких технологий.

Чтобы правильно собрать модель из сотен деталей, надо немало потрудиться, но зато результат превосходит ожидания! Уникальные образцы техники способны двигаться, подчиняясь дистанционному управлению, издавать световые и звуковые сигналы, поражать цель из космического оружия.

Групповые игры

Детям полезно играть вместе, потому что в игре проявляются творческие способности, умение приходить на помощь, а также укрепляется чувство коллективной ответственности. Конструкторы Лего, созданные по мотивам популярных кинолент, позволяют не только перенестись в мир любимых героев, но и приобрести навыки конструирования, познать основы точных наук, без которых невозможно строительство. Игрушки из фильмов становятся настоящими друзьями, наполняют жизнь ребенка интересными, загадочными событиями, которые могут происходить только в прекрасном фантастическом мире.