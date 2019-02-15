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Дома с мансардой – тренд в современной недвижимости
18:28 14.02.2019 |
Что такое мансарда в доме?
Наверняка, просматривая тысячи готовых проектов домов, Вы столкнулись с разными архитектурными стилями - модерн, хай-тек, классика и т.д. Несмотря на это разнообразие, всегда были, есть и будут ценители домов с мансардой. Эти дома вне времени и пользуются особой популярностью. Давайте рассмотрим, что же такое мансардный этаж? Мансарда - это чердачное пространство второго этажа дома, которое может выступать как жилым, так и нежилым помещением. Как правило, выбирая коттедж с мансардой, сразу представляют уютную жилую мансарду с наклонным потолком и красивыми мансардными окнами. Варианты обустройства мансарды: спальные комнаты, детская игровая комната, рабочий кабинет, библиотека и т.д. Это некая тихая зона в доме, которая закрыта от посторонних взглядов, зона, где можно отдохнуть от событий прожитого дня и набраться сил на новые свершения. Для всех тех, кто уже точно видит жизнь в коттедже с мансардой, наступает решающий момент поиска проекта.
Дома с мансардой от «Qproject» - Ваше состояние комфорта и уюта.
Архитектурное бюро «Qproject» предлагает каталог лучших готовых проектов домов с мансардой, с которым Вы можете ознакомиться по ссылке https://qproject.com.ua/catalog/doma-s-mansardoy/ Изящные элементы в экстерьере, удачные планировочные решения с рациональным задействованием каждого квадратного метра в доме, современные технологии и материалы, которые в будущем существенно оптимизируют энергопотребление и сократят потери тепла - всё это Вы найдете в готовых проектах с мансардой от «Qproject».
Если же у Вас есть огромное желание быть непохожим на других и создать по-настоящему эксклюзивный проект дома своей мечты - можно заказать услугу индивидуальное проектирование. В компании работают профессионалы, у которых более десяти лет опыта работы в архитектуре и проектировании. Ребята пройдут с Вами путь от обсуждения концепции до разработки готового проекта.
Что нужно знать о домах с мансардой? Ключевые аспекты.
Если Вы уже определились в пользу дома с мансардой - каталог готовых проектов «Qproject» Вас приятно удивит. Ответим на возникшие вопросы и поможем воплотить Вашу мечту в реальность.
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