Дома с мансардой – тренд в современной недвижимости

Что такое мансарда в доме?

Наверняка, просматривая тысячи готовых проектов домов, Вы столкнулись с разными архитектурными стилями - модерн, хай-тек, классика и т.д. Несмотря на это разнообразие, всегда были, есть и будут ценители домов с мансардой. Эти дома вне времени и пользуются особой популярностью. Давайте рассмотрим, что же такое мансардный этаж? Мансарда - это чердачное пространство второго этажа дома, которое может выступать как жилым, так и нежилым помещением. Как правило, выбирая коттедж с мансардой, сразу представляют уютную жилую мансарду с наклонным потолком и красивыми мансардными окнами. Варианты обустройства мансарды: спальные комнаты, детская игровая комната, рабочий кабинет, библиотека и т.д. Это некая тихая зона в доме, которая закрыта от посторонних взглядов, зона, где можно отдохнуть от событий прожитого дня и набраться сил на новые свершения. Для всех тех, кто уже точно видит жизнь в коттедже с мансардой, наступает решающий момент поиска проекта.

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Архитектурное бюро «Qproject» предлагает каталог лучших готовых проектов домов с мансардой, с которым Вы можете ознакомиться по ссылке https://qproject.com.ua/catalog/doma-s-mansardoy/ Изящные элементы в экстерьере, удачные планировочные решения с рациональным задействованием каждого квадратного метра в доме, современные технологии и материалы, которые в будущем существенно оптимизируют энергопотребление и сократят потери тепла - всё это Вы найдете в готовых проектах с мансардой от «Qproject».

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Что нужно знать о домах с мансардой? Ключевые аспекты.

Коттеджи с мансардой всегда в тренде частной недвижимости и выглядят особенно эстетично и стильно в глазах окружающих.

Очень важно, рассматривая проект коттеджа с мансардой, представлять в деталях повседневную жизнь всей семьи: зона первого и мансардного этажа. Понимая все возможные варианты обустройства жилых помещений мансардного этажа, легче определиться с выбором проекта. Тогда в будущем у Вас точно не будет сомнений из серии: одноэтажный дом или с мансардой - что лучше?

Зачастую для мансардного этажа используют только качественные материалы (тепло-, гидроизоляционные). Это связано с тем, что крыша второго этажа может перегреваться в летнее время, а также переохлаждаться в зимнее. Именно поэтому настоятельно рекомендуют ответственно подходить к выбору материалов и уж точно не экономить на этом.

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