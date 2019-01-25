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Новая инициатива о запрете кредитования должников
13:43 24.01.2019 |
Государство в последние несколько лет внедряет разнообразные инструменты для контроля работы банков, МФО и прочих организаций.
В большей мере правительство обеспокоено вопросом долговой нагрузки на граждан. Статистические данные показывают, что присутствует довольно большой процент заемщиков, долги которых в значительной мере превышают получаемые доходы.
Стоит отметить, что за время популярности микрозаймов, специалистам удалось выявить региональное распределение целей клиентов МФО и МКК. Так наиболее развиты относительно мелкие займы и жители столицы предпочитают оформлять их для приобретения смартфонов, бытовой техники и одежды. В регионах небольшие кредиты оформляются чаще всего для оплаты покупок в продуктовых магазинах и платежей ЖКХ. В случаях с более внушительными суммами популярнее оказывается кредит под недвижимость. Полученные финансы тратятся на ремонты, отпуск и лечение.
Как инициатива поможет жителям РФ
С предложением постепенного внедрения системы запретов выступило российское подразделение Международной конфедерации обществ потребителей. Среди предложений наиболее примечательным является внедрение практики ограничений в выдаче займов клиентам, которые на момент обращения уже имеют проблемы с непогашенными долгами.
Планируется также налаживание взаимодействия со всероссийским Бюро кредитных историй. Здесь подразумевается создание инструментов, которые позволят компаниям, выступающим в роли кредиторов, оставлять записи о своих клиентах. Разумеется, также и другие подобные организации смогут изучать данные потенциальных клиентов в момент принятия окончательного решения о выдаче денег.
Стоит отметить, что такое нововведение может негативно сказаться на существующих микрокредитных организациях. Здесь довольно часто решающую роль для заемщиков играют распространенные преимущества:
Инициатива поможет не только уберечь должников от серьезных последствий, но и оказывать влияние на работающие незаконно МФО, выдающие населению займы. Речь идет в первую очередь о кредиторах, которые не имеют официальной регистрации в соответствующем реестре, созданном Центробанком. Узнать о том, как ранее боролись с подобными прецедентами можно здесь:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Микрофинансирование#Регулирование_микро
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