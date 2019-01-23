Быстрая заявка онлайн на кредит - ключ к решению финансовых проблем

Интернет открыл перед людьми множество новых возможностей, которые сделали жизнь комфортнее. Каждая из отраслей становилась технологичнее, включая финансовую. Например: если раньше финансовые услуги предоставляли только банки или частные лица, и то - исключительно наличными, то сегодня кредитование сделало огромный шаг вперед и кардинально отличается от того, что было буквально пару лет назад. Сегодня популярны микрокредитные компании и онлайн кредитование. И это не удивительно: комфортное оформление, минимум требований и лояльное отношение к займополучателям.

Одной из компаний, которая без проволочек и изнуряющих требований предоставляет моментальные кредиты, является «Ваша Готівочка». Микрокредитор имеет большое количество стационарных отделений по всей территории Украины, а также предоставляет мгновенные займы через интернет. После прочтения статьи Вы узнаете, как получить займ в «Ваша Готівочка».

Оформление онлайн кредита: что важно знать?

Сегодня получить деньги очень просто: компания «Ваша Готівочка» предлагает открыть займ на прозрачных и гибких условиях. Для того, чтобы клиенты могли получить средства не выходя из дома, был создан специальный инструмент - быстрая заявка онлайн на кредит, для заполнения которой нужны считанные минуты. Безусловный плюс в том, что для этого не нужно заранее подготавливать кипу документов, указывать телефон родственника, делать фото с паспортом или с карточкой банка, чтобы компания могла убедиться в достоверности данных. Минимальные требования, установленные «Ваша Готівочка», заключаются в следующем:

возраст кредитополучателя должен варьироваться в пределах 18-70 лет;

банковская карта должна быть зарегистрирована на имя обратившегося и иметь логотип VISA или MasterCard;

персональные данные должны быть указаны достоверно.

Ничего сложного, согласитесь? «Ваша Готівочка» предлагает следующие условия:

первый кредит под 0%;

сумму от 200 до 7000 гривен;

время оформления займа - 15 минут.

Таким образом, займополучателем всего лишь заполняется быстрая заявка онлайн на кредит и после ее рассмотрения необходимая сумма перечисляется на счет. В течении следующих 16-ти дней клиент может пользоваться предоставленным займом, а затем вернуть деньги или продлить кредитный период. Если займ нужен на более короткий период, то можно будет погасить его досрочно.

«Ваша Готівочка» - моментальные кредиты 24/7

Подробно ознакомившись с условиями кредитования в компании, осталось только разобраться, как заполняется быстрая заявка онлайн на кредит и какая вероятность положительного решения по ней.

Итак, перед тем, как оформить заявку на сайте «Ваша Готівочка», необходимо выбрать условия (сумму и период пользования) и зарегистрироваться. После, в персональном кабинете на сайте заполнить форму заявки, в которой корректно указать следующую информацию:

паспортные данные;

индивидуальный номер налогоплательщика;

личные контакты (мобильный номер, адрес электронной почты);

реквизиты пластиковой карточки.

После того, как быстрая заявка онлайн на кредит будет отправлена компании, во время ее рассмотрения платежеспособность или кредитный рейтинг клиента проверяться не будут - только достоверность указанной информации. Именно поэтому, подтверждение заявок в «Ваша Готівочка» - 99%. Дождавшись решения по заявке, денежные средства сразу же будут перечислены.

Круглосуточное оформление кредита - это, несомненно, необходимая услуга. Чтобы ни произошло, получить безналичный займ от «Ваша Готівочка» Вы сможете всегда 24/7!