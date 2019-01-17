Финансовые новости
- |
- 17.01.19
- |
- 12:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Чем порадует ВДНХ в новом году
10:53 17.01.2019 |
Обладая большой территорией ВДНХ вот уже несколько лет предлагает киевлянам и гостям города различные развлекательные программы и мероприятия, которые приурочены либо к праздникам, либо к сезонным событиям. Афиша ВДНХ в 2019 году пестрит всевозможными интересными событиями для семейного времяпрепровождения. Здесь всегда весело, ярко, занимательно. Есть отдельные фудкорты, чтобы не оставаться голодными во время отдыха, а еще множество детских мастер классов и развивающих занятий.
В этом году "Зимняя страна на ВДНХ" порадовала посетителей еще более интересными зонами для развлечений, чем в предыдущие года. Это уже четвертый год, как организаторы устраивают на территории выставочного центра, настоящую зимнюю сказку. С каждым годом масштабы ее растут, появляются новые интересные локации и павильоны. Ведь это место пользуется огромной популярностью среди посетителей. Не нужно ездить по всему Киеву, чтобы покататься на коньках, спуститься с ледяных горок, посетить резиденцию Деда Мороза и его помощников, отведать коктейли в айс-баре, пройтись по ярмарке и прикупить всевозможных вещичек hand made, насладиться сказочной атмосферой в детском павильоне "Гуляндия", где детей будут развлекать аниматоры. Новинкой в этом году стала локация от фабрики елочных игрушек Клавдиево. Также не забыли организаторы и о павильоне с ледяными фигурами.
Не пропустите увлекательное шоу "Winterra. Легенда сказочного мира" от Томильченко Константина и Братковского Александра, они являются режиссерами и постановщиками не только этого шоу, но и предыдущих зимних перфомансов.
Зимняя афиша ВДНХ очень насыщенная и яркая. Поверьте, скучать здесь не придется никому. Все организовано на высшем уровне!
Ну а по наступлению теплого времени года, на ВДНХ будут зажигать музыкальные фестивали. Одним из самых ярких и любимых фестивалей стал - Atlas Weekend. Сюда съезжаются не только киевляне, но и гости из других городов, чтобы окунуться в мир музыки и послушать любимые группы и исполнителей, а также познакомиться с новыми звездами, которые приезжают к нам из соседних стран. В этом году Atlas Weekend 2019 откроет свои двери для посетителей с 9.07 - 14.07.2019 года. Каждый день будет расписан и представлен отдельными афишами, в которых будут представлены все заявленные исполнители. Конечно же не обойдется и без звездных сюрпризов. Каждый из тех, кто хотя бы раз побывал на Атлас Викенд на ВДНХ, обязательно возвращается сюда вновь. Ведь организаторы оборудуют две сцены, также размещают лаунж зоны, фудкорты, все-все для удобства посетителей. Чтобы каждый смог отдохнуть и душой и телом.
Ну а изюминкой являются конечно же артисты. Это и украинские известные исполнители, и зарубежные всеми любимые группы. Atlas Weekend зачастую приглашает выступать самых звездных артистов, чем радует посетителей. Ведь в один день можно послушать и насладиться творчеством не одного, а нескольких звезд эстрады, что является большим плюсом посещения такого фестиваля.
Как не пропустить самые интересные события на территории ВДНХ?
Самым простым и действенным способом, будет подписка на рассылку уведомлений от билетного оператора TicketsBox. На этом сайте размещена самая подробная информация и афиши мероприятий, которые планируются в Экспоцентре. Посетив сайт, Вы самостоятельно можете просмотреть историю выбранных вами событий, а также очень быстро и просто оформить онлайн заказ билетов. Благодаря функции 3D визуализации залов и концертных площадок, каждый посетитель сайта, сможет самостоятельно выбрать понравившиеся места и отфильтровать их по цене. Это очень удобный, а самое главное, инновационный сервис по продаже билетов на различные мероприятия.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада законодательно определила механизм смены подчиненности религиозными общинами
|1+1+1. Зачем Коломойскому избирательная матрешка из кандидатов
|Бизнес продолжает сохранять оптимизм относительно экономического роста в Украине в 2019 году, - НБУ
|Ложь и провокация. Какие пакости делают гибриды во время «погодного перемирия»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Как правильно выбрать вечернее платье: секреты от дизайнера
|Выгодные депозиты в банке Universal Bank
|Пицца на заказ от Smaki-maki
|Асимметричные акриловые ванны от Ravak – эстетика в каждом сантиметре
|Как правильно обустроить современный офис: 2 способа повысить сотрудникам КПД
|Безопасное лечение простуды у детей реально
Это интересно
|General Motors подтвердила отказ от гибридов в пользу электромобилей
|Представлен большой семиместный кроссовер Cadillac XT6
|США обвинили украинского хакера во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам
|Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных
|Железная дорога Швейцарии хочет запустить аэротакси
|Amazon предложит владельцам смартфонов сервис стриминга современных видеоигр
|Oppo готова представить 10-кратный оптический зум для смартфонов