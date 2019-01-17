Чем порадует ВДНХ в новом году

Обладая большой территорией ВДНХ вот уже несколько лет предлагает киевлянам и гостям города различные развлекательные программы и мероприятия, которые приурочены либо к праздникам, либо к сезонным событиям. Афиша ВДНХ в 2019 году пестрит всевозможными интересными событиями для семейного времяпрепровождения. Здесь всегда весело, ярко, занимательно. Есть отдельные фудкорты, чтобы не оставаться голодными во время отдыха, а еще множество детских мастер классов и развивающих занятий.

В этом году "Зимняя страна на ВДНХ" порадовала посетителей еще более интересными зонами для развлечений, чем в предыдущие года. Это уже четвертый год, как организаторы устраивают на территории выставочного центра, настоящую зимнюю сказку. С каждым годом масштабы ее растут, появляются новые интересные локации и павильоны. Ведь это место пользуется огромной популярностью среди посетителей. Не нужно ездить по всему Киеву, чтобы покататься на коньках, спуститься с ледяных горок, посетить резиденцию Деда Мороза и его помощников, отведать коктейли в айс-баре, пройтись по ярмарке и прикупить всевозможных вещичек hand made, насладиться сказочной атмосферой в детском павильоне "Гуляндия", где детей будут развлекать аниматоры. Новинкой в этом году стала локация от фабрики елочных игрушек Клавдиево. Также не забыли организаторы и о павильоне с ледяными фигурами.

Не пропустите увлекательное шоу "Winterra. Легенда сказочного мира" от Томильченко Константина и Братковского Александра, они являются режиссерами и постановщиками не только этого шоу, но и предыдущих зимних перфомансов.

Зимняя афиша ВДНХ очень насыщенная и яркая. Поверьте, скучать здесь не придется никому. Все организовано на высшем уровне!

Ну а по наступлению теплого времени года, на ВДНХ будут зажигать музыкальные фестивали. Одним из самых ярких и любимых фестивалей стал - Atlas Weekend. Сюда съезжаются не только киевляне, но и гости из других городов, чтобы окунуться в мир музыки и послушать любимые группы и исполнителей, а также познакомиться с новыми звездами, которые приезжают к нам из соседних стран. В этом году Atlas Weekend 2019 откроет свои двери для посетителей с 9.07 - 14.07.2019 года. Каждый день будет расписан и представлен отдельными афишами, в которых будут представлены все заявленные исполнители. Конечно же не обойдется и без звездных сюрпризов. Каждый из тех, кто хотя бы раз побывал на Атлас Викенд на ВДНХ, обязательно возвращается сюда вновь. Ведь организаторы оборудуют две сцены, также размещают лаунж зоны, фудкорты, все-все для удобства посетителей. Чтобы каждый смог отдохнуть и душой и телом.

Ну а изюминкой являются конечно же артисты. Это и украинские известные исполнители, и зарубежные всеми любимые группы. Atlas Weekend зачастую приглашает выступать самых звездных артистов, чем радует посетителей. Ведь в один день можно послушать и насладиться творчеством не одного, а нескольких звезд эстрады, что является большим плюсом посещения такого фестиваля.

Как не пропустить самые интересные события на территории ВДНХ?

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