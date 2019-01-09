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Как правильно выбрать вечернее платье: секреты от дизайнера
17:22 09.01.2019 |
Вечернее платье - наряд для особого случая, призванный подчеркнуть женскую красоту и украсить событие. Выбор может быть не из легких, учитывая, сколько всего предлагает современная индустрия моды. Эксперты украинских брендов поделились секретами безупречного стиля и рассказали, по каким критериям лучше выбирать вечернее платье.
Чем отличается коктейльное платье от вечернего
Чтобы выделиться из толпы и прослыть красавицей с безупречным вкусом, для начала следует определиться, какой стиль вам ближе всего.
Коктейльное платье. Название происходит от традиции вечерних встреч в высшем обществе, когда джентльмены и леди собирались, чтобы выпить коктейль на светском рауте, однако повода для особенного торжества и, соответственно, длинного платья не предполагалось.
"Коктейльное платье - это короткое вечернее платье с идеально аккуратным пошивом из атласа, бархата, шелка или гипюра. Особенность такого наряда - изящество и красивая отделка из пайеток, кружев, складок и драпировок, допустимы элегантная шнуровка, банты и камни," - в частности, отметили стилисты украинского интернет-магазина "the Wedding shop", подчеркнув, что в этом сезоне в тренде коктейльные платья светлых оттенков:
Коктейльный дресс-код отлично дополняют обувь на каблуке (босоножки или туфли-лодочки) и эффектные украшения - крупное ожерелье или браслеты. Сумочку лучше взять в форме клатча или маленького ридикюля.
Вечернее платье ассоциируется с грацией и роскошью. Отличие от коктейльного - в длине и, конечно, стиле. Длина вечернего платья - уверенное макси, иногда в пол и со шлейфом, но не выше лодыжки, иначе платье перестанет быть вечерним и превратится в чайное, распространенное только среди немногочисленной европейской аристократии, имеющей привычки наряжаться к чаю.
"Как правило, вечерние платья в Киеве шьют из богатых, красиво драпирующихся тканей консервативных оттенков: черного, красного, марсала, лилового, кораллового (тренд 2019 года) и нескромного, но вместе с тем классического золотого цвета. Белое вечернее платье - традиционно наряд невесты, поэтому этот цвет для других случаев под вопросом", - в свою очередь, отмечают дизайнеры магазина одежды "Red".
Фасоны вечерних платьев
А-силуэт - форма юбки в виде буквы А начинается высоко от лифа, однако ниже, чем у платья в стиле ампир (любимая форма знаменитого кутюрье Кристиана Диора). Подходит стройным и высоким девушкам с изящными плечами и небольшой грудью.
Бальное - платье принцессы из сказки, юбка - классический пышный колокол, множество слоев, банты и драпировки. Если фигура пышная, не стоит дополнять образ таким платьем, а вот для девушек среднего роста и спортивного телосложения оно отлично подойдет.
Ампир - идеальный вариант для полных девушек (особенно с проблемными местами в области талии) или, наоборот, для миниатюрных барышень. У такого платья облегающий лиф и высокая посадка юбки, свободно ниспадающая до пола.
"Рыбка" - подчеркивающее фигуру платье, которое полностью обтягивает бедра, а в области коленей расширяется книзу наподобие русалочьего хвоста. Невероятно эффектное, однако в нем удобно лишь стоять, а вот ходить и танцевать - не очень.
ВАЖНО: вечернее платье предназначено не только для "минуты славы". В нем так или иначе придется пробыть не менее 4-5 часов, и вот это как раз и нужно принимать во внимание.
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