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Выгодные депозиты в банке Universal Bank
13:53 31.12.2018 |
Более-менее стабильная ситуация в украинской банковской системе благоволит к расширению депозитных предложений. Украинцы стали больше доверять отечественным банкам, открывая вклады в долларах, евро и гривне. Порой выбрать подходящее финансовое учреждение бывает не так просто. Здесь однозначно стоит обратить внимание на крайне выгодные предложения от Universal Bank. Детальнее с этим банком и его программой депозитов пользователи могут ознакомиться, перейдя по ссылке https://www.universalbank.com.ua/ru/your-deposits.
Услуги Universal Bank
Данный банк примечателен тем, что его система вкладов уже который год занимает лидирующие позиции в рейтинге надёжности. Само учреждение тоже не пасёт задних в списке самых надёжных банков страны. Universal Bank привлекает тысячи инвесторов по всей стране своим неоценимым опытом работы на финансовом рынке страны.
Уже больше 20 лет этот банк предоставляет самые разнообразные услуги юридическим и частным лицам. Качественное обслуживание, постоянный рост, репутация и профессионализм сотрудников – причины, по которым следует доверять Universal Bank, можно перечислять действительно долго. Достижения этого финучреждения отмечены многочисленными наградами как на национальном, так и на международном уровне.
Виды депозитов
Сотрудничать с Universal Bank выгодно хотя бы по той причине, что здесь осуществляется сопровождение клиентов на всех этапах открытия депозита. Ведь порой бывает очень сложно определиться не только с условиями банковского вклада, но и целью инвестирования.
Стоит понимать, что максимальная прибыль от этого финансового инструмента возможна тогда, когда вклад открывается на один-два года без возможностей пополнения и досрочного снятия при выплате в конце срока. Таким способом лучше вкладывать сбережения, которые не понадобятся в течение этого срока. В остальных случаях выгоднее открывать краткосрочный депозит до полугода с правом пополнения. Ещё один интересный вариант банковских вкладов – это долгосрочные депозиты с ежемесячной выплатой процентов. Это отличный способ обеспечить себе регулярный дополнительный доход.
С Universal Bank не возникнет трудностей при открытии ни одного из таких депозитов. Высокие процентные ставки, обслуживание и страхование вкладов располагают к тому, чтобы открыть депозит именно здесь.
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