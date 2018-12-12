Асимметричные акриловые ванны от Ravak – эстетика в каждом сантиметре

Ванна асимметричного типа - оптимальный вариант для компактной ванной комнаты или же помещения с большим количеством установленных ранее девайсов. Кроме того, эта разновидность сосудов для купания отличается эстетичностью, то есть привлекательностью и оригинальностью. Необычный форм-фактор практически всегда играет на руку, поскольку позволяет экономить место и при этом вносит элемент свежести в общую картинку интерьера.

Несмотря на то, что санузел прежде всего воспринимается как комната, предназначенная для восполнения естественных потребностей, его эстетическая составляющая тоже играет немалую роль. Традиционно в процессе производства асимметричных ванн используется сталь, чугун и акрил. Но, пожалуй, именно последний вариант является самым привлекательным визуально.

5 основных преимуществ брендовых ванн

Асимметричные акриловые ванны на сайте ravak.com.ua обладают очевидными «плюсами», которые и побуждают поклонников брендовой продукции к их покупке. Самыми сильными сторонами асимметричных ванн являются:

Высокое качество. Компания Ravak по мнению тысяч потребителей уже давно должна быть признана одним из лучших производителей готовых решений для санузлов, а также различных сантехнических аксессуаров и комплектующих. Надежность и впечатляющие сроки эксплуатации брендовых разработок свидетельствуют об использовании инновационных технологий и исключительно качественных расходных материалов в процессе производства. Привлекательный внешний вид. Дизайнеры Ravak делают все возможное, чтобы продукция, созданная под их чутким руководством, была привлекательной с эстетической точки зрения. В процессе создания проектов и эскизов учитываются актуальные потребности среднестатистических потребителей, поэтому отыскать вариант любого продукта себе по нраву может каждый желающий. Широкий ассортимент. Найти хорошую асимметричную ванну из акрила сегодня не так уж и просто - нарекания вызывает то качество исполнения, то форм-фактор, то сам материал. В арсенале чешской торговой марки представлены продуманные до мелочей модели, способные удовлетворить требования даже самого привередливого покупателя. Адекватные цены. Как показывает практика, за высокое качество всегда приходится платить. По мнению Ravak главное - не переплачивать. Именно поэтому все разработки бренда по параметрам «функциональность» и «качество» полностью соответствуют установленному производителем ценнику. Количество мест. Модельный ряд ванн из акрила настолько разнообразен, что в нем представлены как одноместные, так и двухместные асимметричные сосуды для купания.

Асимметричная ванна - это, прежде всего, эстетика, а уже после - еще и впечатляющая компактность, функциональность и эргономичность.