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Асимметричные акриловые ванны от Ravak – эстетика в каждом сантиметре
08:53 12.12.2018 |
Ванна асимметричного типа - оптимальный вариант для компактной ванной комнаты или же помещения с большим количеством установленных ранее девайсов. Кроме того, эта разновидность сосудов для купания отличается эстетичностью, то есть привлекательностью и оригинальностью. Необычный форм-фактор практически всегда играет на руку, поскольку позволяет экономить место и при этом вносит элемент свежести в общую картинку интерьера.
Несмотря на то, что санузел прежде всего воспринимается как комната, предназначенная для восполнения естественных потребностей, его эстетическая составляющая тоже играет немалую роль. Традиционно в процессе производства асимметричных ванн используется сталь, чугун и акрил. Но, пожалуй, именно последний вариант является самым привлекательным визуально.
5 основных преимуществ брендовых ванн
Асимметричные акриловые ванны на сайте ravak.com.ua обладают очевидными «плюсами», которые и побуждают поклонников брендовой продукции к их покупке. Самыми сильными сторонами асимметричных ванн являются:
- Высокое качество. Компания Ravak по мнению тысяч потребителей уже давно должна быть признана одним из лучших производителей готовых решений для санузлов, а также различных сантехнических аксессуаров и комплектующих. Надежность и впечатляющие сроки эксплуатации брендовых разработок свидетельствуют об использовании инновационных технологий и исключительно качественных расходных материалов в процессе производства.
- Привлекательный внешний вид. Дизайнеры Ravak делают все возможное, чтобы продукция, созданная под их чутким руководством, была привлекательной с эстетической точки зрения. В процессе создания проектов и эскизов учитываются актуальные потребности среднестатистических потребителей, поэтому отыскать вариант любого продукта себе по нраву может каждый желающий.
- Широкий ассортимент. Найти хорошую асимметричную ванну из акрила сегодня не так уж и просто - нарекания вызывает то качество исполнения, то форм-фактор, то сам материал. В арсенале чешской торговой марки представлены продуманные до мелочей модели, способные удовлетворить требования даже самого привередливого покупателя.
- Адекватные цены. Как показывает практика, за высокое качество всегда приходится платить. По мнению Ravak главное - не переплачивать. Именно поэтому все разработки бренда по параметрам «функциональность» и «качество» полностью соответствуют установленному производителем ценнику.
- Количество мест. Модельный ряд ванн из акрила настолько разнообразен, что в нем представлены как одноместные, так и двухместные асимметричные сосуды для купания.
Асимметричная ванна - это, прежде всего, эстетика, а уже после - еще и впечатляющая компактность, функциональность и эргономичность.
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