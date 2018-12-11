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Как правильно обустроить современный офис: 2 способа повысить сотрудникам КПД
14:15 11.12.2018 |
Времена унылых офисов, когда единственным украшением были полки с разноцветными корешками пластиковых папок для бумаг, давно канули в Лету.
Теперь интерьер современного офиса пестрит яркими красками, имеет нестандартную планировку, зоны отдыха и развлечений, в нем используется функциональная мебель и много зелени, а в оформлении часто встречается трендовая живопись и даже скульптурные произведения.
Каким должен быть современный офис
Сегодня многие компании, желая повысить КПД сотрудников, переходят от иерархической системы управления к демократической, которая предполагает, что менеджмент даже высшего звена работает в одном помещении с командой, а организация рабочего места руководителя и подчиненного практически не отличается.
Эталон новой эпохи и образец современного стиля - формат "open space", который очень любит IT-сектор. Специально для фрилансеров, не привязанных к жесткому графику пребывания в офисе, создаются коворкинг-пространства, где люди с разной занятостью объединяются для творческого взаимодействия.
По словам консультантов интернет-магазина Будхаус, реализующего строительное оборудование, при модернизации старых офисов не обойтись без тяжелой строительной техники, поскольку современные офисы отличаются:
Оформленный в таком стиле офис воспринимается не как место, где нужно преодолевать себя и трудиться, а как пространство для творчества. Здесь хочется создавать что-то новое и есть откуда черпать вдохновение.
Автоматизированные системы доступа и контроля отработанного времени
Компания, которая следит за трендами и старается быть в авангарде корпоративных тенденций, обязательно автоматизирует работу в своем офисе. Так, систему автоматического подсчета рабочего времени, которая вместе с пропуском работника контролирует отработанное им время, можно считать самым современным вариантом автоматизации.
Специалисты ООО "Сайфрекс", внедряющие системы безопасности на различных предприятиях, объяснили механизм организации подобной системы. Для эффективной работы требуется:
Собственно, с такой пропускной системой и компания, и сотрудники будут уверены в правильности и корректности подсчета рабочего времени. Соответственно, между работником и компанией в таком случае будет намного меньше споров, а значит, работа будет более эффективной. А это главная задача современного офиса, верно?
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