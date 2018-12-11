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Безопасное лечение простуды у детей реально
12:36 10.12.2018 |
Небулайзеры разных фирм, отличающиеся по техническим характеристикам, представлены на сайте med-magazin.ua, где их можно не только выбрать и купить, а также заказать доставку в разные точки страны.
Правильно выбрать ингалятор для ребенка или для семейного использования можно только, разобравшись в следующих вопросах
1. Типы ингаляторов;
2. Как выбрать правильный аппарат;
3. Особенности детских небулайзеров;
Типы ингаляторов
По принципу действия ингаляторы делятся на 3 вида:
- Компрессорный ингалятор, где превращение раствора лекарственного вещества в измельченную диспергированную взвесь происходит под действием воздушного потока. В этом ингаляторе не происходит разрушение действующих веществ, поэтому в нем можно использовать любые препараты для лечения заболеваний системы дыхания. Недостаток этого аппарата - необходимость подключения к электросети и то, что большинство таких аппаратов достаточно громоздки. Некоторые производители выпускают компактные компрессорные ингаляторы с автономными аккумуляторами, которые будут универсальным решением для тех, кому необходимо иметь ингалятор все время под рукой;
- Ультразвуковой ингалятор, где на раствор действуют ультразвуком, производимым при колебании специальной мембраны. В емкость такого аппарата можно заливать только растворы солей и минводы, так как муколитики, гормональные препараты и антибиотики разрушаются под действием ультразвука. Этот аппарат пригодится для разжижения и быстрой эвакуации слизи из носовых пазух, облегчения дыхания, снятия отечности верхних дыхательных путей;
- МЭШ-ингаляторы - это самые универсальные и удобные устройства, которые будут под рукой в любое время, благодаря своей компактности. В емкость этого ингалятора можно заливать любые растворы, как в компрессорный аппарат.
Все эти аппараты обеспечивают доставку лекарственного препарата к непосредственному месту действия - к разным участкам дыхательной системы, в зависимости от величины частиц. Раствор прогревается незначительно, поэтому риска обжечь слизистые дыхательной системы, нет. Кроме того, лекарственный препарат не действует на ЖКТ и поступает к необходимому участку дыхательной системы в полном объеме.
Как выбрать ингалятор
Чтобы правильно выбрать небулайзер, надо определиться, для кого, где и с какими препаратами его будут использовать:
Особенности ингаляторов для детей
Ингалятор от кашля и насморка для ребенка технически ничем не отличается от аппарата для взрослых. Отличие заключается только в дизайнерском решении - ингалятор может быть выполнен в форме забавных фигурок (паровозик, мишка, дельфин и другие), что упростит процесс ингаляции, а также в наличии детской ингаляционной маски.
Если Вы приобретаете детскую модель, то стоит доукомплектовать ее взрослыми ингаляционной маской и мундштуком, используя которые, можно проводить процедуры для всех членов семьи.
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