Безопасное лечение простуды у детей реально

Лечение простудных заболеваний - это, как правило, длительный и тяжелый процесс, особенно при использовании только лекарственных препаратов, принимаемых внутрь. Любой лекарственный препарат будет действовать значительно быстрее, если его доставить к непосредственному месту нахождения возбудителя, что и обеспечивает небулайзер.

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Правильно выбрать ингалятор для ребенка или для семейного использования можно только, разобравшись в следующих вопросах

1. Типы ингаляторов;

2. Как выбрать правильный аппарат;

3. Особенности детских небулайзеров;





Типы ингаляторов

По принципу действия ингаляторы делятся на 3 вида:

- Компрессорный ингалятор, где превращение раствора лекарственного вещества в измельченную диспергированную взвесь происходит под действием воздушного потока. В этом ингаляторе не происходит разрушение действующих веществ, поэтому в нем можно использовать любые препараты для лечения заболеваний системы дыхания. Недостаток этого аппарата - необходимость подключения к электросети и то, что большинство таких аппаратов достаточно громоздки. Некоторые производители выпускают компактные компрессорные ингаляторы с автономными аккумуляторами, которые будут универсальным решением для тех, кому необходимо иметь ингалятор все время под рукой;

- Ультразвуковой ингалятор, где на раствор действуют ультразвуком, производимым при колебании специальной мембраны. В емкость такого аппарата можно заливать только растворы солей и минводы, так как муколитики, гормональные препараты и антибиотики разрушаются под действием ультразвука. Этот аппарат пригодится для разжижения и быстрой эвакуации слизи из носовых пазух, облегчения дыхания, снятия отечности верхних дыхательных путей;

- МЭШ-ингаляторы - это самые универсальные и удобные устройства, которые будут под рукой в любое время, благодаря своей компактности. В емкость этого ингалятора можно заливать любые растворы, как в компрессорный аппарат.

Все эти аппараты обеспечивают доставку лекарственного препарата к непосредственному месту действия - к разным участкам дыхательной системы, в зависимости от величины частиц. Раствор прогревается незначительно, поэтому риска обжечь слизистые дыхательной системы, нет. Кроме того, лекарственный препарат не действует на ЖКТ и поступает к необходимому участку дыхательной системы в полном объеме.





Как выбрать ингалятор

Чтобы правильно выбрать небулайзер, надо определиться, для кого, где и с какими препаратами его будут использовать:

Для дома лучше приобрести компрессорный аппарат, который подойдет для детей и взрослых, в нем допускается использование всех препаратов для лечения простуды;

Если необходимо регулярно очищать дыхательные пути и облегчать дыхание, подойдет УЗ-ингалятор;

МЭШ-ингалятор подойдет для детей и взрослых, для распыления практически любых препаратов в домашних условиях и на прогулке. Единственный недостаток этого типа ингаляторов - высокая стоимость, что однозначно окупится в процессе лечения.

Особенности ингаляторов для детей

Ингалятор от кашля и насморка для ребенка технически ничем не отличается от аппарата для взрослых. Отличие заключается только в дизайнерском решении - ингалятор может быть выполнен в форме забавных фигурок (паровозик, мишка, дельфин и другие), что упростит процесс ингаляции, а также в наличии детской ингаляционной маски.

Если Вы приобретаете детскую модель, то стоит доукомплектовать ее взрослыми ингаляционной маской и мундштуком, используя которые, можно проводить процедуры для всех членов семьи.