Виды чехлов для мобильных: 5 идей, которые подчеркнут вашу личность

Ежедневно наши смартфоны подвергаются множеству рисков - они могут упасть, намокнуть, поцарапаться в кармане или сумке о связку ключей. Чтобы уберечь дорогую вещь от повреждений, придумали специальные чехлы, которые давно уже стали не только надежной защитой от ударов и царапин, но и способом самовыражения. Какие чехлы для мобильных существуют, и как их правильно выбирать, мы спросили у экспертов.

Футляр появился почти в одно время с первыми мобильными телефонами, но до сих пор в фаворе, особенно у людей старшего поколения. Это своеобразный маленький домик для телефона, который закрывается на магнитный замок или липучку и надежно защищает телефон от любых неприятностей. Существенный недостаток такого чехла - громоздкость. Чтобы воспользоваться телефоном, гаджет приходится полностью вытягивать из футляра. Именно поэтому такой чехол не любит молодежь, которая не выпускает телефон из рук.

Еще один "динозавр" на рынке мобильных аксессуаров - поясной чехол, который в прошлом веке мужчины вешали на ремень брюк. Некоторым так полюбилась эта модель, что они до сих пор не могут с ней расстаться. Из такого чехла также нужно полностью извлекать гаджет.

Флип или книжка. Именно так выглядят надежные чехлы на iphone и другие дорогостоящие смартфоны. Эта "одежка" надежно защищает смартфон со всех сторон, а магнитная застежка дает возможность за долю секунды получить доступ к телефону. Те которые открываются снизу называют флипами, сбоку - книжками, комментируют консультанты интернет-магазина аксессуаров для мобильных устройств iHappy.

В свою очередь, специалисты интернет-магазина аксессуаров для мобильной техники Еcase, рекомендуют: если вы решили купить чехол для xiaomi, выбирайте бампер. Он слегка выступает над экраном и защищает его при падении вниз. Обычно чехол выполнен из пластика, реже металла или силикона. Смартфон часто падает на жесткие поверхности? Тогда придется дополнительно наклеить защитное стекло, которое убережет гаджет от ударов и царапин.

Накладка или крышка. Самый популярный сегодня вид чехла. Его выпускают из пластика, полиуретана, силикона, кожи. Накладки на любую модель смартфона можно найти на любой вкус и цвет. Единственный недостаток - они защищают только заднюю и боковые части смартфона, поэтому без "броньки" на стекле вам не обойтись.