Путешествие в Азию: куда и зачем лететь украинцу зимой

Если вы намерены открыть для себя Азию впервые, начинайте с любого направления: каждая страна этой части света уникальна и привлекательна для путешественников. Эксперты из разных сфер собрали для вас полезную информацию о популярных туристических местах Азии.

Казахстан

Как попасть: авиаперелет из Украины в Астану или Алматы займет 8 часов, а поездка железной дорогой - трое суток.

Где побывать: в стране удивительно красивая природа - горы, степь и озера. Балхаш - национальный символ, озеро с пресной и соленой водами, разделенное перешейком. У бывшей столицы Алматы расположено живописное - большое алматинское озеро с бирюзовой водой и красивейшими горами Тянь-Шань. Современная Астана с небоскребами и развитой сферой развлечений тоже стоит внимания туриста.

Что попробовать: В стране есть множество грязевых и солевых курортов, которые отлично воздействуют на суставы, сердце, сосуды и улучшают состояние кожи и волос.

"Грязи казахских озер обладают целебными свойствами, стимулируют обменные процессы, улучшают здоровье в целом, поэтому курорты Казахстана ежегодно посещают тысячи людей. Кроме того, однозначно, нужно попробовать фраксель в Алматы, который восстанавливает упругость кожи, устраняет растяжки и следы акне. Это отличное дополнение к курортному оздоровлению," - рекомендуют специалисты "Медицинского лазерного центра."

Китай

Как попасть: самый выгодный путь - авиаперелет в Пекин или Шанхай с последующим трансфером в другие города Китая.

"Для длительного пребывания в Китае украинцам потребуется виза; без нее в страну тоже разрешают въезжать, но находиться можно только 3 суток. В Гонконге, который считается как бы отдельным государством (специальная административная единица КНР со своими правилами въезда) туристы без визы могут жить до 14 дней, затем обязательно нужно выехать," - объяснили эксперты туристической компании "Феникс Тревел Групп", предложившие прочесть больше про визу в Китай тут.

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Где побывать: план путешествия сильно зависит от того, какой отдых вы предпочитаете. Для любителей истории лакомым кусочком будет Пекин с его Запретным городом, Великая китайская стена и Терракотовая армия. Любителям природы понравится парк с пандами и рисовые террасы.

Что попробовать: китайская кухня славится на весь мир, как и легендарная чайная церемония. Еще одна замечательная идея - китайский массаж, мастера которого просто великолепны в своем деле. Утром и вечером в парках можно присоединиться к группам цигун и размяться вместе с местными.

Индонезия

Как попасть: если отдых туриста не превышает 30 дней, визу оформлять не нужно. Попасть в Индонезию можно на самолете перелетом на острова Ява, Суматра, Бали, Калимантан.

Где побывать: чаще всего украинцы едут на остров Бали, чтобы отдохнуть на шикарных пляжах, но не менее интересны индонезийские храмы, пещеры и вулканы на острове Ява.

Что попробовать: в Индонезию часто едут за лечебными и спа-турами, а также на прогулки в национальные парки (Комодо и др.), дворцы и замки. Местная еда - рис и немного экзотических приправ, фруктов и мяса, а самые яркие впечатления - чай и кофе прямо с плантаций, которые здесь называются "террасы".

Одним словом, Азия - это приключения, куда бы ни приземлился ваш самолет. Собирайте чемоданы!