Печать на холсте в Киеве

Если вы творческий человек и креативно мыслите или просто любите создавать красоту вокруг себя, то предлагаем вам воплотить все свои идеи на холсте с помощью печати. Фото из весёлого отпуска, старинные рисунки и роскошные картины вы можете распечатать и гармонично украсить комнату или же поставить на них основной акцент. Если делать печать на ХОЛСТЕ - благодаря текстуре ткани вы сохраните эффект «натуральности», чего нельзя добиться с помощью цифровой или фотопечати. Конечный результат поражает: плотная ткань, растянутая на подрамнике и в шикарном обрамлении станет великолепным подарком родным и друзьям. Уже много лет наша компания PARADOX выполняет сотни заказов на печать, включая печать на холсте. Для нас важно, чтобы клиент был полностью удовлетворен итогом нашей работы, поэтому гарантируем вам:





Высокое качество изделия. В работе используется только профессиональное оборудование. Мы отвечаем за то, что цвета на холсте будут идеально переданы и не выгорят со временем.

Индивидуальные решения для каждого покупателя. Специалисты PARADOX подскажут вам в любом вопросе, а также воплотят в реальность ваши мечты - корректировка предоставленного изображения, придание определенного художественного направления и формирование коллажей - наша любимая работа!

Приемлемые цены и максимальное понимание и удовлетворение потребностей клиента. Мы найдем общий знаменатель в любой ситуации.

Все заказы - в срок; если создавать, то только самое лучшее; если стоимость, то справедливая. Вам понравится работать с PARADOX, мы сделаем всё в лучшем виде!

Данный вид услуги (печать на холсте) выполняется исключительно на качественном оборудовании - уверяем вас, что отпечаток будет идеальным. Сотрудники нашей компании не только сделают печать в лучшем виде, но и проконсультируют вас, дадут ценные подсказки, а всё для того, чтобы холст стал шедевром!

Уникальность услуги в том, что вы можете разместить в своей комнате Мона Лизу или «Утро в сосновом лесу» или любую другую картину (пейзаж, портрет, натюрморт) за демократичную цену! А шероховатость холста создает впечатление, будто картина была создана настоящим художником. С помощью печати на холсте вы можете запечатлеть свой полёт фантазии, а также создать уникальный подарок для близких, который станет неповторимой деталью в дизайне интерьера.

Вы можете заказать печать на холсте с помощью формы, мы оперативно обработаем ваш заказ и свяжемся в ближайшее время.

Как мы выполняем печать на холсте

Для того, чтобы конечный результат был совершенным, нужно иметь дело только лишь с профессионалами. От вас мы просим всего-навсего выбранное изображение и желаемые размеры исходного результата, далее - наши заботы и наша стихия!

Непосредственно процесс печати происходит с помощью красочного фотопринтера. Новое, точное, высококачественное оборудование дает возможность выполнять печать на широких форматах с точной передачей цветовых оттенков.

Мы предлагаем вам выбрать продукцию с галерейной натяжкой на подрамник, подрамником из сосны и прилагающимися креплениями.

Как можно применить холст с фотопечатью:

уникальный и красивый подарок;

шикарное дополнение к интерьеру помещения;

реклама в офисе и магазине;

необычный вариант печати любимых.

Почему именно PARADOX

Компания PARADOXPRINT предоставляет широкий спектр полиграфических услуг. Нашим достоинством является компетентность сотрудников, оперативность выполнения заказа, наилучшее качество, демократичная стоимость.

Если вы горите желанием создать что-то особенное, необычное, уникальное, то время осуществления мечты настало! Создайте прекрасную большую картину сами! Мы поможем сделать это качественно, быстро и по лучшей цене!