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Печать на холсте в Киеве
11:15 30.11.2018 |
Данный вид услуги (печать на холсте) выполняется исключительно на качественном оборудовании - уверяем вас, что отпечаток будет идеальным. Сотрудники нашей компании не только сделают печать в лучшем виде, но и проконсультируют вас, дадут ценные подсказки, а всё для того, чтобы холст стал шедевром!
Уникальность услуги в том, что вы можете разместить в своей комнате Мона Лизу или «Утро в сосновом лесу» или любую другую картину (пейзаж, портрет, натюрморт) за демократичную цену! А шероховатость холста создает впечатление, будто картина была создана настоящим художником. С помощью печати на холсте вы можете запечатлеть свой полёт фантазии, а также создать уникальный подарок для близких, который станет неповторимой деталью в дизайне интерьера.
Вы можете заказать печать на холсте с помощью формы, мы оперативно обработаем ваш заказ и свяжемся в ближайшее время.
Как мы выполняем печать на холсте
Для того, чтобы конечный результат был совершенным, нужно иметь дело только лишь с профессионалами. От вас мы просим всего-навсего выбранное изображение и желаемые размеры исходного результата, далее - наши заботы и наша стихия!
Непосредственно процесс печати происходит с помощью красочного фотопринтера. Новое, точное, высококачественное оборудование дает возможность выполнять печать на широких форматах с точной передачей цветовых оттенков.
Мы предлагаем вам выбрать продукцию с галерейной натяжкой на подрамник, подрамником из сосны и прилагающимися креплениями.
Как можно применить холст с фотопечатью:
Почему именно PARADOX
Компания PARADOXPRINT предоставляет широкий спектр полиграфических услуг. Нашим достоинством является компетентность сотрудников, оперативность выполнения заказа, наилучшее качество, демократичная стоимость.
Если вы горите желанием создать что-то особенное, необычное, уникальное, то время осуществления мечты настало! Создайте прекрасную большую картину сами! Мы поможем сделать это качественно, быстро и по лучшей цене!
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