Энергосберегающие инновации Rauta, примененные при строительстве ТЦ Novus, признаны экспертами рынка в номинации "Лучшее техническое решение".

Награждение лучших проектов премии "Атланты строительства" состоялось 23 ноября в ходе II Национального форума по управлению строительными проектами RED PM DAY 2018.

Rauta получила награду за проект Novus в номинации "Лучшее техническое решение", в которой жюри премии и участники форума оценивали технологии, позволяющие упростить процессы строительства и эксплуатации зданий. ТЦ Novus в г. Киеве стал первым в Украине объектом, при строительстве которого были использованы сэндвич-панели Ruukki нового поколения серии Energy.

"Только с использованием таких сэндвич-панелей в странах ЕС строятся коммерческие здания с почти нулевым уровнем энергопотребления (nearly Zero Energy Building), "- уточнил директор Rauta Андрей Озейчук. - "Панели повышенной энергоэффективности позволяют дополнительно экономить около 20% на отоплении и кондиционировании объекта и достичь уровня энергоэффективности здания класса А," - добавил А.Озейчук.

Отметим, что применение сэндвич-панелей Ruukki серии ENERGY позволяет объекту недвижимости получить более высокие показатели при сертификации по системам LEED, BREEAM и FM.