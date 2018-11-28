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Rauta стала лауреатом премии "Атланты строительства"
12:29 28.11.2018 |
Энергосберегающие инновации Rauta, примененные при строительстве ТЦ Novus, признаны экспертами рынка в номинации "Лучшее техническое решение".
Награждение лучших проектов премии "Атланты строительства" состоялось 23 ноября в ходе II Национального форума по управлению строительными проектами RED PM DAY 2018.
Rauta получила награду за проект Novus в номинации "Лучшее техническое решение", в которой жюри премии и участники форума оценивали технологии, позволяющие упростить процессы строительства и эксплуатации зданий. ТЦ Novus в г. Киеве стал первым в Украине объектом, при строительстве которого были использованы сэндвич-панели Ruukki нового поколения серии Energy.
"Только с использованием таких сэндвич-панелей в странах ЕС строятся коммерческие здания с почти нулевым уровнем энергопотребления (nearly Zero Energy Building), "- уточнил директор Rauta Андрей Озейчук. - "Панели повышенной энергоэффективности позволяют дополнительно экономить около 20% на отоплении и кондиционировании объекта и достичь уровня энергоэффективности здания класса А," - добавил А.Озейчук.
Отметим, что применение сэндвич-панелей Ruukki серии ENERGY позволяет объекту недвижимости получить более высокие показатели при сертификации по системам LEED, BREEAM и FM.
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