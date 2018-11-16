Рентген: как это работает и почему это важно для здоровья зубов

Важность рентгеновского обследования для здоровья ротовой полости

Рентгеновское обследование – это важная часть стоматологической практики, помогающая специалистам определить те проблемы, которые не видны невооруженным глазом. Это также наилучший способ профилактики серьезных заболеваний.

Как работают рентгеновские лучи?

Рентгеновский луч проходит сквозь кожный покров, но отскакивает от металлического покрытия. Кальций, содержащийся в наших костях луч расценивает как металлическое покрытие, именно поэтому на рентгене кости и более плотные ткани видны четко. Благодаря этим выделяющимся тканям стоматолог может определить изменения в нормальной структуре кости, десны или слизистой.

Какова цель рентгеновского обследования?

• Визуализировать воспаление в области зубов и примыкающих к ним десен;

• Обнаружить ранние признаки рака, атрофии костной ткани или сдвига прикуса;

• Проверить состояние дентина под пломбой/вкладкой/коронкой и выявить зарождающуюся инфекцию;

• Проконтролировать и задокументировать процесс роста молочных и постоянных зубов у детей;

• Проследить за правильным ростом зуба мудрости;

• Определить наличие и локацию кариеса, если он не виден невооруженным глазом и не вызывает болезненных ощущений.



Как часто можно делать рентген?

Для рентгена нет определенных рамок, как это есть, например, в профессиональной чистке зубов (каждые 6 месяцев) – Вы делаете рентген тогда, когда это рекомендовано дантистом. Для обычного пациента со здоровой ротовой полостью частота посещений может не превышать 1 раза в год или два. Также необходимость рентгеновского обследования становится более частой с возрастом – обычно после 50-ти лет, т.к. начинаются естественные процессы замедления и старения организма. Частота рентгеновского обследования также может вырасти для пациентов, у которых был обнаружен рак первой стадии – им может понадобится рентген-проверка каждые 6 месяцев.

На первой консультации стоматолог может попросить Вас сделать рентген всей челюсти, чтобы задокументировать нынешнее состояние ротовой полости. В дальнейшем рентген может быть сделан снова только если дантист заметит странности или изменения. Если клиника использует стоматологический микроскоп, тогда надобность в рентгене может отпасть вовсе ( больше о стоматологическом микроскопе здесь). Пройдите бесплатный профилактический осмотр в стоматологической клинике СкайКлиник. На приеме Вы узнаете о состоянии Ваших зубов и десен и способах лечения проблем, если они будут обнаружены. Маленькие пациенты и будущие мамы также приветствуются. Записаться на бесплатный прием можно здесь skyclinic.com.ua. Консультации проводятся ежедневно. Желаем Вам успехов и здоровья!