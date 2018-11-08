Зачем нужна компьютерная томография зубов?

Для диагностики состояния зубов и челюсти порой бывает недостаточно прицельного либо панорамного снимка. Ведь они дают изображение лишь в двух плоскостях. Чтобы провести более детальное обследование, назначается компьютерная томография зубов. Она дает возможность получить качественное трехмерное изображение, дающее более развернутую информацию о состоянии зубочелюстной системы.





Компьютерная томография зубов - это вид диагностики, при котором челюсть сканируются при помощи ослабленных рентгеновских лучей. В результате формируется изображение в 3D-плоскости.





Показания к КТ зубов

Данный вид обследования не относится к рутинным процедурам, к нему прибегают, когда нужна более точная и развернутая диагностическая картина. Компьютерную томографию зубов назначают, если:

Зубы и челюсть были повреждены в результате травмы

Есть подозрения на аномалии развития

Планируется имплантация или другая хирургическая операция в ротовой полости

Выявлены заболевания верхнечелюстных пазух

Требуется более детальное обследование скрытых кариозных полостей

Есть подозрения на наличие новообразований в челюстно-лицевых костях

После лечения каналов возникли осложнения

Необходимо выполнить сложное протезирование либо удаление





Как проходит процедура?

КТ зубов выполняется на специальном приборе - томографе. Пациент располагается рядом с ним, его плечи и грудь покрывают специальным защитным фартуком. Далее руки обследуемого помещаются на специальные ручки, а лоб удерживается с помощью верхней опоры. Это нужно, чтобы добиться прочной фиксации и неподвижности.

Пациента просят зажать между зубами фотопластину, после чего запускают сканирование. Длится оно в среднем 15-25 секунд, за которые прибор успевает сделать оборот вокруг головы обследуемого и получить около 200 кадров в различных ракурсах. Затем нужно еще около 10 минут на обработку данных - и у врача на руках готовая 3D-проекция!





Преимущества КТ челюсти и зубов

Минимальная доза излучения

Оперативность обследования

Максимальная информативность диагностики

Высокая четкость и точность изображения зубных каналов и периферических областей

Возможность максимально точно спланировать лечение, имплантацию, протезирование

В стоматологии «Мед-Део» предлагается услуга КТ зубов (3D снимок челюсти) и челюстей. Здесь установлено современное оборудование, которое дает максимально точную картину при минимальном излучении.