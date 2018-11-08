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Зачем нужна компьютерная томография зубов?
11:02 08.11.2018 |
Компьютерная томография зубов - это вид диагностики, при котором челюсть сканируются при помощи ослабленных рентгеновских лучей. В результате формируется изображение в 3D-плоскости.
Показания к КТ зубов
Данный вид обследования не относится к рутинным процедурам, к нему прибегают, когда нужна более точная и развернутая диагностическая картина. Компьютерную томографию зубов назначают, если:
Как проходит процедура?
КТ зубов выполняется на специальном приборе - томографе. Пациент располагается рядом с ним, его плечи и грудь покрывают специальным защитным фартуком. Далее руки обследуемого помещаются на специальные ручки, а лоб удерживается с помощью верхней опоры. Это нужно, чтобы добиться прочной фиксации и неподвижности.
Пациента просят зажать между зубами фотопластину, после чего запускают сканирование. Длится оно в среднем 15-25 секунд, за которые прибор успевает сделать оборот вокруг головы обследуемого и получить около 200 кадров в различных ракурсах. Затем нужно еще около 10 минут на обработку данных - и у врача на руках готовая 3D-проекция!
Преимущества КТ челюсти и зубов
В стоматологии «Мед-Део» предлагается услуга КТ зубов (3D снимок челюсти) и челюстей. Здесь установлено современное оборудование, которое дает максимально точную картину при минимальном излучении.
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