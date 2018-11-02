В Киеве прошел первый международный конгресс вспомогательных репродуктивных технологий

27-28 октября 2018 года в Киеве прошел І Международный Конгресс вспомогательных репродуктивных технологий "В фокусе: ооцит".

Организатором мероприятия выступила клиника "Айвимед Родинне джерело". "Конгресс проводился впервые, и администрация констатирует живой интерес к нему со стороны коллег и отраслевых партнеров. Все это свидетельствует о том, что Конгресс стал международной платформой для диалога между участниками отечественного и иностранных медицинских рынков вспомогательных репродуктивных технологий в вопросах подготовки доноров яйцеклеток, криоконсервации ооцитов, транспортирования и юридического регулирования сохранения фертильности и криоконсервации для пациентов с онкологическими заболеваниями", констатирует Президент Конгресса, главный врач клиники "Айвимед Родинне джерело", врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории.



Кандидат медицинских наук, репродуктолог Галина Владимировна СТРЕЛКО. В рамках Конгресса особое внимание было уделено проведению воркшопа по витрификации ооцитов, во время которого участники узнали о самых успешных практиках витрификации ооцитов и о техниках достижения максимального уровня их выживаемости после оттаивания.



Каждый посетитель воркшопа имел возможность самостоятельно отработать методику витрификации нативных ооцитов под руководством опытных специалистов экспертного уровня. "Мы постарались создать максимально комфортные условия участникам Конгресса как в деловой, так и в неформальной части, провести мероприятие на высоком уровне: как организационном, так и содержательном.



Надеемся, что программа Конгресса содействовала проведению интересных и полезных дискуссий, дальнейшему осмыслению процессов, которые происходят в репродуктивной медицине", отметила Галина СТРЕЛКО. Клиника "Айвимед" объединила специалистов репродуктологов, урологов, эмбриологов, эндокринологов, иммунологов, андрологов, генетиков, с более чем 20-летним опытом в диагностике и лечении бесплодия. Профессионализм и техническая оснащенность клиники позволяют всей команде специалистов "Айвимед" применять 100% современных знаний и методов в отрасли вспомогательных репродуктивных технологий в одной клинике. Клиника прошла сертификацию ISO 9001:2015 и регистрацию FDA.



"Айвимед" гарантирует высокие стандарты лечения бесплодия с ориентацией на алгоритмы, разработанные экспертными обществами Всемирной Организации Здравоохранения, Американской Ассоциации Репродуктивной Медицины, Европейского Общества Репродукции Человека и Эмбриологии, Украинской Ассоциацией Репродуктивной Медицины. Лицензия Министерства Здравоохранения Украины от 06.06.2013 серии AE №197875. +380 (044) 500 96 46 www.infertility-kiev.com