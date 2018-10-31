В результате исследования установлено, для чего чаще всего берут кредиты в Украине

Система кредитования совсем недавно стала работать в Украине. В странах запада это уже давно считается нормой. Там берут в кредит все: жилье, автомобили, бытовую технику. Даже есть схема потребительского кредита на текущие расходы.

Недавно в Украине появились компании, оказывающие услуги по микрофинансированию населения. Раньше нужно было идти только в банк за кредитом, где требовали различные справки, подтверждающие документы, сведения о доходах. Деятельность МФО позволила упростить схему получения любого займа.

Установлено, что в этом году наблюдается рост на рынке кредитования. Такое невозможно без спроса на эти услуги. Для предложения более простых и удобных способов получения онлайн займов, были проведены исследования Украинской микрокредитной компанией Милоан. Еще одной их мотивацией было выяснение целей, на пути к которым, украинцы берут кредиты.

Для чего кредиты украинцам

Всем нам кажется, что для оформления кредита нужно пройти множество инстанций, приложить массу усилий, теряя при этом массу времени. На это нужно идти, как многие считают, только в случае крайней необходимости. Например, при покупке жилья или автомобиля.

Культура МФО и ее основные постулаты позволяют просто и быстро проводить оформление займов различной степени необходимости. Не хватает на покупку туфлей или пальто - пожалуйста, хотите перехватить до зарплаты - легко. Почти всегда - это кредит без справки о доходах.

Милоан, в процессе исследований, установила перечень основных кредитных нужд населения. Это:

- оплата услуг коммунального характера;

- прохождение лечения;

- покупка подарка или чего -то срочного;

- для оплаты покупки картой;

- для проведения ремонта;

- если нужно «продержаться» до зарплаты;

- на поездку в отпуск;

- для того, чтобы погасить задолженность в других банках.

Где чаще кредитуются граждане Украины?

Микрокредитование отодвигает на второй план услуги банковского кредитования. Причина кроется в простоте выдачи займов в МФО. Кроме того, в банках, как правило, запрашивают большие суммы. Поэтому в 2018 году снизилось количество желающих получить кредит в банке. Да еще и микрокредитные компании стали стимулировать спрос - произошло увеличение максимальной суммы займа.

Украинцы решили, что основными преимуществами банков являются:

- реальность получения большой суммы;

- маленькие проценты;

- официальность организации, ее статус.

К недостаткам отнесли необходимость сбора большого количества документов и официальное подтверждение своей платежеспособности.

У системы кредитования в МФО есть свои преимущества.

Выдаются маленькие суммы, которые легко выплатить. Можно получить займ на срочные нужды. Небольшие сроки при оформлении и малое количество документов. Это удобно. Реально оформить займ не покидая свою квартиру.

К недостаткам относят большие проценты. Однако, если все выплаты делать вовремя и брать немного, они такими не станут.

Теперь понятно, что в Украине реже берут крупные кредиты, предпочтение отдают небольшим займам, чему способствуют МФО.

По мнению экспертов, к 2020 году, рынок кредитования у нас вырастет в 2-3 раза. Основная причина этого - увеличение спроса на микрозаймы.