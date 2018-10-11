Автомобильные комплектующие Bosch: широта ассортимента с мировым именем

Bosch - крупнейший в мире производитель автомобильных аксессуаров, расходных деталей и комплектующих с вековой историей. Наверное, нет современной машины, на которой бы не была установлена деталь этого немецкого бренда. Впрочем, любая техника со временем может выйти из строя.

Найти деталь на замену и произвести ремонт сегодня можно на станции технического обслуживания «Бош». Ознакомиться со всем перечнем доступных расходных материалов и деталей от Bosch по ссылке https://www.boschcarservice.com/.../autoparts_overview_bcs_master_8 на сайте СТО «Бош Авто Сервис».

Электрика Bosch: от классики к технологиям будущего

Автомобильные свечи зажигания - это одни из тех деталей в автомобиле, которые почти не изменились за прошедшие сто лет. Но компания «Бош» довела качество и долговечность их работы до совершенства и смогла внедрить новые технологии, повышающие их характеристики. Bosch уже 116 лет производит свечи, за это время его производственная линейка разрослась до невероятных размеров, включая свечи для мотоциклов, водного транспорта, стационарных двигателей и, конечно, грузовых и легковых автомобилей. Применение высокотехнологичных и дорогостоящих материалов, таких как платина, иридий, иттрий, пришло в современный автопром из мира автоспорта. Технологии, обкатанные в экстремальных условиях, доказали свою выносливость и стали массовыми.

Современные аккумуляторные батареи Bosch имеют несколько передовых технологий, которые продлевают жизнь АКБ в тяжелых условиях городской эксплуатации с большим количеством потребителей энергии. Технология AGM обеспечивает полную герметичность и позволяет устанавливать стартовую батарею в любом положении, а технология EFB отлично подходит для машин с системой стоп-старт, выдерживая частые пуски двигателя.

Bosch многие годы является лидером в создании и введении в массовое производство автомобильных систем освещения. Среди них: галогенные и светодиодные лампы для фар головного света, фонарей, дополнительных противотуманных фар, дневных ходовых огней, проблесковых огней и др.

Расходники Bosch - от дворников до тормозных систем автомобиля

Клиновидные и зубчатые ремни сегодня очень широко применяются в автомобилях - от ремней ГРМ до бесступенчатых вариаторов. На них возлагается большая ответственность и постепенно увеличивается межсервисный интервал замены. Все эти факторы требуют от производителя постоянно совершенствовать материал ремней, повышая его износостойкость. Высокое качество изделий подтверждает тот факт, что многие автопроизводители выбирают ремни Bosch в качестве первой комплектации на своих сборочных линиях. Расходные материалы для тормозных систем (шланги, тормозные колодки и диски) рассчитаны на самые трудные условия эксплуатации в сочетании с поддержкой современных активных систем безопасности.

Bosch также выпускает широкую линейку автомобильных дворников. Стеклоочистители Aerotwin - это бескаркасные дворники, которые плотно прилегают к лобовому стеклу и адаптируются к любому его изгибу. Двухкомпонентная резина рабочей поверхности работает безотказно более 10 000 км пробега. Каркасные стеклоочистители Twin имеют меньшую стоимость, но при этом имеют двойную защиту от коррозии, универсальный адаптер Quick-Click и другие опции.