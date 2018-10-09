Где в бьюти-сфере зарабатывают больше всего в Украине: рейтинг-2018

Индустрия красоты - прибыльное дело, которое растет практически бесконечно. Если вы владелец бьюти-бизнеса, для вас открывается перспектива расширения сети салонов, а если мастер, то можете бесконечно развиваться как эксперт, ежегодно осваивая новые технологии. О профессиях и направлениях, которые в 2018 году стали самыми востребованными и высокооплачиваемыми, рассказали в учебном центре Бьюти Имидж.





Мастер перманентного макияжа

Татуаж (перманентный макияж) популярен давно, но сейчас эта услуга обретает новых поклонниц, благодаря новым трендам на идеально симметричные черты лица и выразительные брови. Симметрия достигается с помощью прорисовки контура губ, стрелок на веках, изменению линии бровей.

"Мастер перманентного макияжа на курсах получает базовые знания по косметологии. В обучение также входит практика на манекенах. Далее следует покупка собственного набора для работы и поиск клиентов", - рассказали в Бьюти-Имидж.

Хороший мастер татуажа, работающий с качественными материалами и инструментами, зарабатывает 15 000-30 000 грн в месяц.

На первых порах собственный бизнес поможет поднять небольшой капитал, который можно взять в долг в кредитной организации. Так, например, в компании MegaCredit рассказали, что сегодня в Украине можно выбрать кредит по выгодной ставке от 0,01%. Mega-credit.com - это онлайн-кредит без отказа.





Мастер по наращиванию ресниц

Хороший лешмейкер (так это называется по-английски) помогает клиентам решить много проблем со внешностью и макияжем глаз:

взгляд становится выразительным;

отпадает необходимость в туши для ресниц;

можно скорректировать форму глаз.

"В силах лешмейкера подарить девушке невесомые, пушистые, густые ресницы такой длины, которые ей нравятся, без эффекта накладных ресниц или, наоборот, драматичные. Мастер, который плохо справляется с работой, награждает клиенток тяжелыми и неестественными ресницами", - подчеркнули в бьюти-Имидж.

Неудивительно, что к лешмейкеру с хорошей репутацией запись вперед на несколько месяцев и цена на его услуги довольно высока. Лешмейкеры зарабатывают в месяц от 18 000 до 36 000 грн, в зависимости от региона.





Косметолог

Уколы красоты - процедура, которую в 2018 году открыли для себя тысячи украинок. Гладкий лоб без морщин, отсутствие "гусиных лапок", маскировка носогубных складок - после введения филлеров и ботулотоксинов лицо становится ухоженным и преображает клиентку.

Кроме инъекций косметологи предлагают аппаратные процедуры, которые также демонстрируют вау-эффект и привлекают толпы в их салоны. А каждая такая процедура далеко не дешевая, начиная от препаратов, кремов, анестезии и заканчивая профессиональной работой мастера, который потратил немало времени и средств на обучение и приобретение всего необходимого для работы.

Косметолог с клиентурой может зарабатывать от 20 000 до 50 000 грн в месяц, столичные мастера, разумеется лидируют.

