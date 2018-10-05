Оригинальные и неоригинальные автомобильные стартеры

О том, что стартер не является тем агрегатом, что требует полной замены, известно всем автомобилистам. Чаще всего в замене нуждается внутренняя часть стартера, что состоит из множества деталей, некоторые из которых мелкие. Прочный металлический корпус стартера, как правило, остается целым. Для ремонта требуется покупка новых деталей. Но если такого желания нет, можно купить полностью новый или профессионально восстановленный стартер.

О том, какая продукция есть сегодня на рынке, хотят знать все автолюбители. Поэтому эксперты АвтоПро решили рассказать об особенностях стартеров и о том, какой агрегат лучше приобрести. Все интересующие вас комплектующие и, например, любые запчасти на Акура, которые вы найдете на https://avto.pro/catalog/acura/, можно заказать на АвтоПро.





Что можно встретить в магазинах?

Попадая в магазин, автолюбитель замечает, что цены на детали для одной и той же марки автомобиля очень разные. Объяснением здесь станет тот факт, что не все стартеры являются абсолютно новыми. То есть, в продаже есть как новые, так и восстановленные автозапчасти, что практикуется сегодня в разных странах мира. Восстановленная продукция недорогая и является довольно востребованной.

Восстановлением стартеров занимаются разные фирмы. Одной из самых известных можно считать датскую Cargo. Нужно понимать, что восстановленные и б/у запчасти - это не одно и то же. Стартеры восстанавливают из списанных или утилизированных агрегатов. При этом стартер проходит как полное, так и частичное восстановление:

● Продукция, что отмечена Rebuild, прошла полное ручное восстановление и имеет гарантию фирмы на элементы конструкции;

● Продукция, отмеченная Reconditioned, это стартеры, восстановленные только частично Соответственно, такие агрегаты стоят меньше.

Восстановление стартеров производится профессионалами, которые шлифуют корпус, заменяют внутренние элементы, как правило, деталями китайского производства. Затем стартер помещается в фирменную упаковку и идет в продажу. Замена «начинки» агрегата не такое простое дело. Всего стартер насчитывает от 40 до 60 мелких деталей. Восстановленные запчасти пользуются спросом из-за их невысокой цены. О том, сколько может прослужить восстановленный стартер , сказать трудно.





Предложения на рынке

Компании, что являются поставщиками продукции на рынок, можно разделить на группы.

● Производители продукции самого высокого качества. Это, конечно же, оригиналы, что поставляются на конвейер по сборке автомобилей. Оригинальную продукцию в продаже можно встретить с отметкой Original. Это самые качественные из стартеров, представленных на рынке. Компаний по производству этого агрегата много: Magneti Marelli, Nikko, Denso, Bulltec, Bosch, Mitsuba, Ford, Delco Remy, Lucas, Sawafuji, Valeo;

● Производители неоригинальной продукции и компании, занимающиеся восстановлением стартеров. Среди поставщиков этой группы есть компании производители, компании, занимающиеся восстановлением запчастей и упаковщики, продукция которых самая доступная по цене. В списке: Protech, Unipoint, Fenox, ASParts, Blue Print, JP Group, Magneton, Mahle, Cargo, Nipparts.





По материалам https://avto.pro - автозапчасти для иномарок.